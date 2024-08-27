Первой пассажирской конке в Петербурге исполнился 161 год

Сегодня в Санкт-Петербурге курсируют «умные» трамваи с элементами искусственного интеллекта и уже сложно представить, что когда-то настоящей транспортной сенсацией в городе стал запуск конки – по меркам того времени самого быстрого и доступного общественного транспорта, который поехал не по брусчатке, а по рельсам. История пассажирской конки началась 27 августа 1863 года. Впоследствии конку в своих экспериментах задействовал Федор Пироцкий и в 1880 году изобрел электрический трамвай, что и определило дальнейшее развитие городской системы общественного транспорта.

К концу 19 века очень остро чувствовалась необходимость появления народного и доступного общественного транспорта. Тогда функцию пассажироперевозок выполнял омнибус. Но желающих быстро добраться по делам было слишком много, поэтому карета вместимостью 10-16 человек совсем не справлялась с транспортным спросом. Да и маршрутная сеть кареты, передвигающейся по брусчатке, была сильно ограничена.

Небольшая конно-железная дорога на тот момент уже существовала на Васильевском острове для перевозки грузов, но её протяжённость составляла всего лишь три километра. Развитие пассажирской маршрутной сети конки берет начало с постановления «Об устройстве в Петербурге публичных экипажей», изданного 27 августа 1863 года. При организации принципиально нового вида транспорта – конки – ещё было не ясно, будет ли она приносить желаемый доход. Поэтому строительство и эксплуатация конно-железных дорог были отданы в частные руки, и осуществлялись на основании заключённого с городом договора концессии.

Первый открывшийся маршрут пролегал от вокзала Николаевской железной дороги к Дворцовому мосту и обратно. Интервал движения составлял полчаса. Постепенно рельсы прокладывали в другие районы, и достаточно быстро протяжённость маршрутов возросла до восьми километров. За первый год вагончики конки перевезли 1,5 млн человек, а за второй – уже 2 млн. Поездку в вагоне на конной тяге мог себе позволить почти любой петербуржец: изначально места в салоне стоили пять копеек, а на империале под открытым небом – три копейки.

Любопытно, что в синей двухэтажной конке с империалом не было лестницы наверх, подниматься приходилось по ступенькам на отвесной стенке вагона. Из-за этого нередко происходили комичные ситуации, когда спускавшиеся пассажиры наступали… на голову того, кто в этот момент поднимался на империал. Кстати, по этическим соображениям и в связи с тогдашней модой на пышные юбки женщинам запрещалось ездить на империале.

К 1877 году добраться на конке можно было практически в любую точку города – вагоны курсировал по 25 маршрутам. На менее востребованных из них в целях экономии использовались одноконные облегченные вагоны без империалов, а для летнего времени – вообще платформы с навесом и боковыми шторами.

Однако главный минус конки был в маленькой скорости, всего 8 километров в час, что лишь в два раза больше скорости человека. В Петербурге даже придумали шутку – «Конка, конка, догони цыплёнка». Ещё один недостаток – лошади оказались недостаточно надёжными. Но всё-таки после решения о замене конки на электрический трамвай, запуск которого состоялся в 1907 году, вагоны на конной тяге проработали ещё 10 лет совместно с трамваями.

Реплику вагона конки можно увидеть у станции метро «Василеостровская». Также, копия коночного вагона представлена в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта. Вагон в экспозиции не случайно имеет номер 114 – конка с таким номером стала первым в мире электрическим трамваем.