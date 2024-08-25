Горэлектротранс покажет «вышку» для ремонта контактной сети и машину АВС «Носорог» на фестивале «Потрогай грузовик»

Петербургский Горэлектротранс примет участие в Фестивале «Потрогай грузовик», который пройдет 31 августа с 10:00 до 22:00 на парковке ТРК «Лето» Московского района. Предприятие представит на транспортной выставке под открытым небом автогидроподъёмник для ремонта контактной сети и познакомит со спецтехникой Аварийно-восстановительной службы «Носорог». Все желающие смогут примерить диэлектрические перчатки и попробовать себя в роли наладчиков контактной сети, а также узнать, как работает «трамвайная скорая», как ещё называют Аварийно-восстановительную службу, ответственную за оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации на линии.

За исправность контактной и кабельной сетей, через которые обеспечивается подача тока в двигатели трамваев и троллейбусов, отвечают сотрудники Энергохозяйства Горэлектротранса. Благодаря им электротранспорт своевременно получает электричество и выходит на линию. Сотрудники Энергохозяйства – не офисные работники. Большую часть времени они проводят на большой высоте, поддерживая в рабочем состоянии и ремонтируя контактную сеть там, где по какой-либо причине произошел разрыв. Делают они это с помощью специального оборудования, в числе которого - автогидроподъемник, так называемая «вышка». Именно ее смогут увидеть и изучить посетители Фестиваля.

Аварийно-восстановительная служба «Носорог» приходит на помощь сошедшим с рельсов трамваям, убирает с путей упавшие деревья, откачивает воду с рельсов. Это «скорая помощь» на линии, которая должна оперативно устранить последствия нештатной ситуации, чтобы возобновить движение. Своё наименование «Носорог» служба получила благодаря своей эмблеме в виде носорога, быстрого и цепкого животного, рог которого ассоциируется с крюком гидроподъемника. «Носороги» привезут на Фестиваль свою аварийно-ремонтную машину и проведут мастер-класс по устранению возможных происшествий на рельсах.

Фестиваль «Потрогай грузовик» представляет собой интерактивную выставку специализированного транспорта, на которой петербуржцы и гости города смогут познакомиться с работой городских служб и примерить на себя роль работников жизнеобеспечивающих организаций.

Познакомиться с принципом действия рабочего оборудования петербургского Горэлектротранса можно 31 августа с 13:00 до 17:00 (в это время проводятся мастер-классы). Сам Фестиваль проходит с 12:00 до 18:00.

Адрес: Пулковское ш., д. 25, к.1, парковка перед ТРК «Лето».