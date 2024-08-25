Почётному работнику ГЭТ Валентину Кузьминскому исполнилось 90 лет

25 августа отмечает юбилей старейший работающий сотрудник петербургского Горэлектротранса Валентин Кузьминский. В свои 90 лет ветеран и житель блокадного Ленинграда продолжает свой карьерный путь на предприятии. С 2023 года он трудится в отделе социальной политики ГЭТ, куда пришёл из Трамвайного парка № 1, где работал кондуктором. Наряду со своей профильной деятельностью Валентин Григорьевич также ведёт активную общественную жизнь.

Валентин Григорьевич Кузьминский родился 25 августа 1934 года в Тихвине. Начало Великой Отечественной войны застало его в пионерском лагере под Ленинградом, откуда пришлось под бомбёжками возвращаться с мамой на поезде. В осаждённом городе Валентин Григорьевич провёл ребёнком самую страшную зиму с 1941 на 1942 год. Блокадный Ленинград, тяжёлое послевоенное время восстановления города и страны закалили и предопределили характер Валентина Кузьминского.

Свой трудовой путь Валентин Григорьевич начал в 1958 году в Ленинградском научно-исследовательском радиотехническом институте (ОАО «Авангард»), где работал до прихода в Горэлектротранс. С 2007 года трудился кондуктором сначала в Троллейбусном парке № 1, затем в Трамвайном парке № 1. В 2023 году был назначен на должность специалиста отдела социальной политики СПб ГУП «Горэлектротранс» и занимается вопросами, связанными с укреплением здоровья работников и корпоративной сплочённости.

Как житель блокадного Ленинграда, Валентин Кузьминский принимает участие в различных памятных мероприятиях с участием школьников и молодёжи, действующих работников и ветеранов Горэлектротранса. На этих встречах он делится своими воспоминаниями о жизни в осаждённом городе и работе блокадного электротранспорта. Особое место в этих воспоминаниях занимает пуск пассажирского трамвая 15 апреля 1942 года. Символично, что спустя 81 год после этого события Валентин Григорьевич принял участие в торжественной церемонии запуска трамвая в городе-побратиме Мариуполе, когда движение 2 мая 2023 года лично запустили президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Валентин Кузьминский на Аллее памяти Пискарёвского кладбища

и на открытии мемориальной доски Михаилу Сороке

За долголетний добросовестный труд Валентин Григорьевич Кузьминский был награждён медалью «Ветеран труда».

Коллектив предприятия равняется на человеческие качества и трудолюбие Валентина Григорьевича и желает своему почётному коллеге доброго здоровья, успешной работы на благо родного города и счастливых лет жизни!