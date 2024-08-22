Представителей трудовых династий ГЭТ наградили на выставке «Мой Петербург»

22 августа на выставке «Мой Петербург», , развёрнутой в историческом парке «Россия - Моя история», состоялся День транспорта с участием петербургского Горэлектротранса. В экспозиции представили современные модели троллейбусов с увеличенным автономным ходом, а также раритетные экспонаты энгельсской троллейбусной серии: ЗиУ-5Г и его модернизированная версия, самый массовый троллейбус советской эпохи ЗиУ-9. Официальная часть включала обзор городских транспортных проектов, а также награждение трудовых династий. Развлекательная - транспортные викторины и музыкальную программу с выступлениями работников транспортной отрасли.

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День транспорта в парке «Россия – моя история» с улицы символизирует экспозиция современной и ретротехники. В числе экспонируемой техники - раритеты Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта троллейбусы ЗиУ-5 и его более вместительная версия с тремя дверьми ЗиУ-9, а также современные троллейбусы с увеличенным автономным ходом модели ВМЗ-5298.01 «Авангард» и АКСМ-32100D. Современное троллейбусное движение в Петербурге характеризуется возможностями инновационных троллейбусов, способных часть пусти проезжать без контактной сети. В нашем городе развита крупнейшая в России маршрутная сеть ТУАХ из 14 линий.

С приветственным словом к участникам и гостям Дня транспорта обратились заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков и новый председатель объединённого Молодёжного совета транспортной отрасли Санкт-Петербурга, избрание которого состоялось в рамках программы Дня транспорта. Им стала Ольга Сорокина из Петербургского метрополитена.

Деловая программа включала доклады о достижениях транспортной отрасли за 5 лет. В Горэлектротрансе продолжается реализация программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее», рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Также в докладе он уделил внимание теме повышения комфорта транспорта для маломобильных групп населения: 2024 год объявлен в Горэлектротрансе Годом содействия людям с ограниченными возможностями. О совместной работе в этом направлении рассказали президент РООИ «Свет Феникса» Александр Чеботару, вице-президент общественной организации инвалидов детства - опорников «Милосердие» Елена Архипова, активист этой организации Ольга Александрова, эксперт по вопросам создания доступной среды для маломобильных групп населения Управления информационных технологий и интеллектуальных систем ГЭТ Иван Бакаидов, а также активисты-колясочники Юрий Кузнецов, Максим Никонов и Станислав Козлов.

«Решения, которые мы принимаем по повышению доступности и комфорта транспорта для маломобильных категорий пассажиров, мы разрабатываем вместе с ними. В этом наша идея и заключается, потому что именно они могут точно знать, что им нужно: как с технической стороны, так и во взаимоотношениях с водителями, с пассажирами. Мы обнаружили здесь много нюансов», - отметил основной принцип организации работы с маломобильными пассажирами Денис Минкин.

Также Денис Минкин и заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков приняли участие в церемонии награждения транспортных династий ГЭТ. На Дне транспорта отметили династии Соколовых, Загинайло, Шаровых, Калашниковых. Члены династий – представители самых разных транспортных профессий. Также руководители отметили тружеников Автобазы: водителям Юрию Аничину и Михаилу Войкину вручили благодарности за помощь в организации мероприятия на выставке «Мой Петербург».

Культурная программа Дня транспорта включает викторины и конкурсы с призами, а также концертную программу с участием лидеров «Фестиваля талантов» корпоративного конкурса Горэлектротранса «Быть здоровым легко» (БЗЛ). В программе - выступление диспетчера Автобазы ГЭТ Валентины Шитаревой при участии вокалистки Валентины Смирновой и в сопровождении гармониста Алексея Шипицина, а также водителя Трамвайного парка № 7 Александра Нама. Ребята из ДОЛ «Зарница» Таисия Ашмарина, Елизавета Казакова, Дарья Неганова, Аврора Миненко и Анастасия Гулякина исполнили песню об «умном» трамвае.

Выставка «Мой Петербург» в историческом парке «Россия - Моя история» будет открыта до 1 октября. С целью свободного знакомства с выставкой в Горэлектротрансе объявлен месячник «Россия – моя история, петербургский транспорт – моя жизнь».