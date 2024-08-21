Программа Горэлектротранса на Дне транспорта в рамках выставки «Мой Петербург» 22 августа

22 августа на выставке «Мой Петербург», развёрнутой в историческом парке «Россия - Моя история», состоится День транспорта с участием крупнейших транспортных предприятий и ведомств города. Программа Дня объединяет выставку техники, официальные доклады руководителей транспортной отрасли, включая директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина, викторины и конкурсы для гостей, чествование транспортных династий, музыкальную программу от транспортников.

Горэлектротранс представит на выставке современные троллейбусы с увеличенным автономным ходом модели ВМЗ-5298-0000010-01 «Авангард» и АКСМ-32100D, а также раритеты Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта троллейбусы ЗиУ-5 и ЗиУ-9. Также на выставке будут представлены макеты трамваев и троллейбусов, которые наглядно покажут, как изменялся городской электрический транспорт на протяжении транспортных эпох. В формате «было - стало» в одном пространстве можно будет увидеть модели троллейбусов ЗиУ-5 и «Адмирал» и трамваев ЛВС-86К и «Богатырь».

Деловая программа предусматривает серию докладов о достижениях транспортной отрасли за 5 лет. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин расскажет о реализации программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее», а также об уникальной практике Петербурга по внедрению элементов искусственного интеллекта в системы управления подвижным составом. Также отдельное внимание будет уделено повышению комфорта транспорта для маломобильных групп населения. Напомним, 2024 год директором предприятия объявлен в Горэлектротрансе Годом содействия людям с ограниченными возможностями. Начало делового блока ГЭТ запланировано после 15 часов.

С 16 часов предусмотрены различные конкурсы и мастер-классы на транспортную тематику. Горэлектротранс проведёт викторины на тему электротранспорта с вручением сувениров победителям.

С 18 до 20 часов пройдёт концерт, участие в котором также примут лидеры «Фестиваля талантов» корпоративного конкурса Горэлектротранса «Быть здоровым легко» (БЗЛ). Среди выступающих будут и юные транспортники: ребята из ДОЛ «Зарница» исполнят песню об «умном» трамвае.

Напомним, выставка «Мой Петербург» в историческом парке «Россия - Моя история» будет открыта до 1 октября. Для работников Горэлектротранса администрацией предприятия организовано её коллективное посещение. Отдельного внимания заслуживает зал «Петербург – это люди», где представлена портретная галерея тружеников городских предприятий и учреждений, в числе которых главный инженер кабельной сети Энергохозяйства Александр Кавуненко.