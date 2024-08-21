Денис Минкин вручил благодарности стажёрам из школы № 347

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин встретился с учащимися школы № 347 Невского района, которые проходили летом практическую стажировку в Троллейбусном парке № 3 и Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке. На встрече старшеклассники рассказали о том, чем они занимались на предприятии, какой опыт получили, а также поделились своими планами по выбору профессии.

В ходе стажировки школьная группа под руководством учителя технологии Олега Сухорукова ознакомилась с устройством подвижного состава и его обслуживанием, с различными узлами и агрегатами троллейбуса. Ребята поработали на основных производственных участках цехов и освоили различные виды работ - от демонтажа отопительных приборов и работы на токарном станке до уборки подвижного состава. Важно при этом, что школьники не только получили первые практические навыки, но и заработали первые деньги.

Директора Троллейбусного парка № 3 и Совмещённого парка Михаил Демидов и Пётр Полукаров высоко оценили результаты работы старшеклассников, особенно тех ребят, кто уже проходил практическую стажировку в ГЭТ в прошлом году. За это время школьники настолько влились в трудовой коллектив, что не только обрели здесь старших наставников, но и активно участвовали в жизни предприятия, в том числе в спортивных мероприятиях.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин поблагодарил школьников за интерес к ГЭТ и вручил ребятам благодарности за активную жизненную позицию, трудолюбие и активное участие в деятельности предприятия при прохождении стажировки.

«Поверьте мне, что вы эти небольшие полтора месяца ещё вспомните в жизни, они вам тысячу раз пригодятся. Такая настоящая мужская практика, когда надо и гайки покрутить, и с мужиками в цеху пообщаться - она дорогого стоит. Ждём вас в следующем году, тащите своих друзей, рассказывайте, как у нас интересно. Очень надеюсь, что кто-то из вас придёт к нам работать, когда закончит своё «образовательное метание». И отдельное спасибо директорам парков, принявшим ребят на стажировку, потому что ответственность на них лежала огромная», - отметил Денис Минкин.

Напомним, стажировки на базе Горэлектротранса предусматриваются соглашением о сотрудничестве, заключённом между предприятием и школой № 347. В рамках соглашения ребята также занимаются научной деятельностью в области городского электрического транспорта и проводят научно-технические профориентационные мастер-классы в ДОЛ «Зарница». Этим летом ребята из Центра инновационных технологий, работающего на базе школы № 347, уже трижды побывали в лагере с профориентационными визитами.