28 августа состоится церемония награждения победителей конкурса рисунков-2024

Уважаемые участники конкурса рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве-2024», рады сообщить вам, что определена дата проведения торжественной церемонии награждения победителей: мероприятие состоится 28 августа. Всем участникам разосланы соответствующие письма с подробностями проведения церемонии на почтовые адреса, указанные в анкетах при отправке конкурсных работ.

В этом году юные художники прислали без малого 200 работ. Они отражают главную тему XI конкурса: «По Оранэле в Страну Дворцов», а также посвящены трамвайному и троллейбусному движению в нашем городе. Помимо петербуржцев в конкурсе также приняли участие дети из Москвы и Волгограда. Также организаторы отмечают традиционно большое количество постоянных участников, которые выросли вместе с конкурсом.

Благодарим всех юных художников за интересные сюжеты и красочные работы! Ждем встречи с вами на Большом детском празднике в рамках церемонии награждения победителей!