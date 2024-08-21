После ремонта путей открылось трамвайное движение по проспекту Просвещения

На проспекте Просвещения завершился ремонт трамвайных путей, длившийся 3,5 месяца. На привычные пассажирам трассы вернулись трамваи №№ 58 и 100, а благодаря современным технологиям ремонта их движение по обновленному участку стало более комфортным и безопасным.

На участке проспекта Просвещения от проспекта Культуры до улицы Энгельса полностью заменили 4,9 км одиночного пути. После демонтажа старого полотна были уложены новые железобетонные шпалы и рельсы повышенной прочности. Применение резиновых прирельсовых вкладышей позволило снизить шум от прохождения трамваев на переездах и посадочных площадках. Плавность ходу трамваев придаст использование технологии алюмотермитной сварки рельс. Этот метод основан на использовании специального материала — алюминиевого термита, который способен гореть при очень высокой температуре, достаточной для сварки рельсов. Процесс сварки заключается в следующем: между рельсами закладывается специальная прокладка, которая содержит алюминиевый термит. Затем прокладка поджигается, и горящий термит расплавляет металл рельсов, создавая прочное и надежное соединение.

Несмотря на открытие регулярного движения трамваев на отремонтированном участке продолжаются работы по благоустройству. Уже установлены повышенные посадочные площадки, также специалисты установят металлическое барьерное ограждение и наземные тактильные указатели.

Ремонт трамвайных путей в разных районах города проводится в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». В этом году уже отремонтировано 22,6 км одиночного пути, до конца года планируется обновить еще 6,6 км пути. Современные технологии ремонта позволяют снизить риски дорожных происшествий с участием электрического транспорта, тем самым повышая безопасность и комфорт пассажиров.





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