Денис Минкин обсудил вопросы стажировки с учащимися школы № 347

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин встретился с учащимися школы № 347 Невского района, проходящими стажировку в парках ГЭТ. Такие стажировки предусмотрены заключённым между школой и предприятием соглашением о сотрудничестве, в рамках которого ребята также занимаются научной деятельностью в области городского электрического транспорта и проводят научно-технические профориентационные мастер-классы в ДОЛ «Зарница».

Участие во встрече приняли наставник школы № 347 Олег Сухоруков вместе с сыном Максимом, проходящим стажировку в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке, стажёр Троллейбусного парка № 3 Роман Андриевский, а также выпускник школы № 347 Иван Бешенцев, ныне – студент СПб ГАСУ.

Денис Минкин обсудил со школьниками процесс прохождения стажировок и заверил, что на предприятии к учащимся относятся как к полноценным коллегам, будущим специалистам. Также директор Горэлектротранса поблагодарил представителей школы за плодотворную работу в ДОЛ «Зарница». Этим летом ребята из Центра инновационных технологий, работающего на базе школы № 347, уже трижды побывали в лагере с профориентационными визитами.

Иван Бешенцев в свою очередь обсудил с Денисом Минкиным свою дипломную работу на тему развития в Петербурге маршрутной сети городского электрического транспорта. Директор предприятия предложил ему взаимодействовать по этой теме с профильными специалистами и руководителями ГЭТ, а также обращаться к материалам Центрального архива и библиотеки Горэлектротранса.