Трамвай в приоритете: более 400 трамваев Горэлектротранса оснащены современной системой приоритетного проезда

В Петербурге продолжается работа по созданию приоритетного режима проезда для общественного транспорта. Это обширный комплекс мер, включающий в себя в том числе организацию выделенных полос для общественного транспорта и создание светофорных коридоров, как, например, на проспекте Науки. Но кроме усовершенствования транспортной инфраструктуры важной частью работы является использование подвижного состава, оснащенного современными системами, помогающими обеспечивать приоритетный проезд.

Системой приоритетного проезда, или технологией V2X (Vehicle-to-Everything - автомобиль, подключенный ко всему) называют комплекс оборудования, который устанавливается на подвижной состав и транспортную инфраструктуру для обеспечения приоритетных условий движения транспортного средства. С помощью этого оборудования транспорт в режиме реального времени получает актуальную информацию о дорожной обстановке, а также обменивается данными с другими транспортными средствами и объектами инфраструктуры, например, со светофорами. Благодаря такому взаимодействию транспортное средство может беспрепятственно проехать через перекресток или регулируемый пешеходный переход, избегая вынужденных длительных задержек.

Блоки системы, установленные в салоне трамвая Антенна на крыше трамвая

Сегодня более половины трамвайного парка Горэлектротранса укомплектовано бортовым оборудованием, обеспечивающим приоритетный проезд. Система уже установлена в более чем 400 современных трамваях поставок последних лет, а до конца года ожидается поступление еще порядка 60 новых вагонов.

Все новые трамваи Горэлектротранса, начиная с 2022 года, оснащены «умными» системами, в числе которых и оборудование для приоритетного проезда. Также по мере технических возможностей это бортовое оборудование устанавливается и на подвижной состав более ранних годов выпуска. Это позволяет сделать транспорт быстрее и безопаснее, а передвижение пассажиров по городу более комфортным.