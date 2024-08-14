Информация Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Уважаемые работодатели! Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации продлило сроки проведения опроса о перспективной потребности в кадрах на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ труда» до 15 августа 2024 года.

Цель опроса:

Определение дополнительной потребности предприятий и организаций в профессиональных кадрах для обеспечения их подготовки в системе высшего и среднего профессионального образования по соответствующим специальностям, профессиям.



Кто может принять участие в опросе?

Организации и индивидуальные предприниматели, относящиеся к любым видам экономической деятельности, формам собственности.



Как принять участие в опросе?

Для заполнения опросной формы необходимо перейти по адресу https://prognoz.vcot.info/, выбрать «Вход для организаций/ИП», зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету.

Для обеспечения корректности сведений необходимо определить только одно ответственное лицо от организации за внесение данных.



В период проведения опроса осуществляется консультационная поддержка работодателей через региональные контакт-центры, номера телефонов которых доступны на информационной платформе опроса.