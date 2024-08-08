Ко Дню строителя специалисты Горэлектротранса рассказали о ключевых проектах

11 августа в России отмечают День строителя. Эта дата является профессиональным праздником для сотрудников Управления капитального строительства и ремонта СПб ГУП «Горэлектротранс». Их труд лежит в основе реализации миссии Горэлектротранса о безопасном, быстром и комфортном перемещении пассажиров, ведь именно со стройки начинается качественная инфраструктура на территории трамвайный и троллейбусных парков.

При реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» большое внимание уделяется реконструкции объектов предприятия. Сама программа развития предусматривает комплексный подход к обновлению подвижного состава одновременно с модернизацией инфраструктуры ГЭТ, трамвайных и троллейбусных парков.

В ближайшее время завершается реконструкция Трамвайного парка №7, который стал первым объектом на очереди среди парковых хозяйств ГЭТ. Особенность проведения работ заключается в том, что они ведутся с сохранением полноценного выпуска трамваев и не влияют на движение транспорта. В парке будут полностью заменены трамвайные пути и контактная сеть, инженерные сети, технологическое оборудование, а также отремонтировано само здание депо, включая кровлю и фасады. В Трамвайном парке №7 после реконструкции запланировано внедрение системы авторасстановки.

Следующей объект – депо Троллейбусного парка №1 по адресу Сызранская, 15Ж, которое тоже планируют реконструировать. На данном этапе проектирование завершено, запланированы конкурсные процедуры по проведению строительно-монтажных работ.

Важными составляющими программы развития ГЭТ являются также проекты «Энергия-24» и «Энергия-28»: совместно с Энергохозяйством строители ведут реконструкцию объектов кабельной и контактной сети.

При этом некоторые объекты, обеспечивающие бесперебойную работу электрического транспорта, требуют особого подхода, поскольку курируются Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В таких случаях проводится реставрация здания. Специалистам это в новинку, потому что до 2022 года такие виды работ в ГЭТ не проводились. К реставрируемым объектам относятся, например, здания, где находятся рабочие места сотрудников Энергохозяйства, а также располагаются тяговые подстанции, обеспечивающие электроснабжение трамваев и троллейбусов:

- Электрическая Санкт-Петербургская подстанция городского трамвая с примыкающим жилым домом, расположенная по адресу наб. р. Карповки, д. 15/14;

- Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу 11-я Красноармейская ул., д. 28;

- Подъяческая трансформаторная подстанция городского трамвая, расположенная по адресу Большая Подъяческая ул., д. 27;

- Выборгская понижающая подстанция городского трамвая, расположенная по адресу Лесной пр., д. 28.

Напомним, в 2022 году первые реставрационные работы завершились в здании Трансформаторной подстанции Рождественского парка городского трамвая по адресу Дегтярный переулок, 5.

В Управлении капитального строительства и ремонта в преддверии праздника поделились планами по дальнейшей работе над крупными проектами. Одним из таких проектов является реконструкция Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, концепция которого предполагает объединение трёх старинных депо в единый центр по изучению прошлого, настоящего и будущего электротранспорта с детской трамвайной дорогой, учебной базой, мультимедиа тренажерами и концертным залом-трансформером. Новый облик пространству придадут тоже в рамках программы развития электротранспорта «Сохраняя историю, движемся в будущее». Кроме этого, сейчас специалисты предприятия занимаются проектированием нового парка для троллейбусов с увеличенным автономным ходом на Среднем пр., д. 77 и нового трамвайного парка в посёлке Шушары. Также в скором времени начнётся реконструкция Трамвайного парка №3.

Несмотря на большое количество разнонаправленных задач в городской среде, Управление продолжает ежедневную работу по поддержанию надлежащего состояния инфраструктуры предприятия. В Горэлектротрансе ведется непрерывная работа по ремонту зданий, сооружений, инженерных сетей. В некоторых случаях устранить замечания удаётся без привлечения подрядчика – тогда на месте трудятся сотрудники строительного участка, который базируется в Троллейбусном парке №2. Все такие работы проводятся без препятствий для выпуска подвижного состава.

Детский оздоровительный лагерь «Зарница», подведомственный Горэлектротрансу – также одно из направлений работы строителей. Сейчас они занимаются созданием проекта трёх новых корпусов вместимостью до 50 детей, а также клуба, где будут проводиться всевозможные мероприятия. В этом году проекты выполнят. До конца года планируется получить заключение государственной экспертизы.