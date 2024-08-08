Водитель троллейбуса из Петербурга Игорь Корнилов стал вторым на Всероссийском конкурсе профессионалов

После первого Всероссийского конкурса Игорь Корнилов поставил цель – обязательно войти в число победителей. В 2024 году так и вышло: Игорь Корнилов возвращается из Чебоксар со 2 местом, сертификатом на сумму 150 тысяч рублей. Ещё один приятный бонус – персональный приз от партнёра конкурса Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.

Всероссийский конкурс стартовал 7 августа с заездов на конкурсной трассе, сразу после них Игорь Корнилов рассказывал о своих первых выступлениях так: «Подготовка к конкурсу была долгой и многоэтапной. Ко всероссийскому уровню готовились усердно, здесь другой подвижной состав, другие зеркала. Учитывая, что я вообще работаю на троллейбусе-гармошке, для меня тут всё по-другому. Но я доволен результатами проезда. Помарки были, хоть и не критичные, все ошибаются».

А вот что рассказал Игорь Корнилов уже в статусе победителя Всероссийского конкурса сразу после церемонии награждения: «Конечно, я ехал за первым местом, но я проиграл двукратному серебряному призёру, достойному водителю, это совсем не стыдно. От первого места меня отделила всего одна ошибка. Первым делом сообщил о результатах супруге, за меня болели и родственники, и коллеги. Конкурс дал мне удовлетворение своих амбиций и позволил почувствовать колоссальную поддержку от близких!»

Коллега Игоря Корнеева, водитель Троллейбусного парка №1 Андрей Долгоруков стал новичком всероссийских соревнований и впервые попробовал свои силы на таком уровне.

«Несмотря на то, что в Петербурге мы тренировались, всё равно немного растерялся. Как будто бы первый раз поехал, очень эмоционально. Думаю, для таких заездов с препятствиями нужен большой опыт», - поделился Андрей Долгоруков после заездов первого дня.

Для новичка соревнований Андрей Долгоруков занял хорошее 12 место тоже в начале турнирной таблицы из 32 мест.

Первое место занял водитель из Самары, третье – у профессионала из Чувашии, который символично таким образом поздравил коллег с 60-летием троллейбусного движения в Чувашии.

В Чебоксарах вместе с петербуржцами за звание лучшего водителя троллейбуса-2024 боролись профессионалы из Хабаровска, Новосибирска, Калининграда, Воронежа, Уфы, Пензы, Кирова, Саратова, Севастополя и других. Конкурс организован Министерством транспорта России, ФБУ «Росавтотранс», НИИ автомобильного транспорта и ГУП Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление». Призовой фонд конкурса составил 500 000 рублей.

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