Водитель троллейбуса из Петербурга Игорь Корнилов стал вторым на Всероссийском конкурсе профессионалов
09 августа 2024
В Чебоксарах завершился трёхдневный конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса России». Петербург представляли Игорь Корнилов и Андрей Долгоруков из Троллейбусного парка № 1 СПб ГУП «Горэлектротранс». Всего в конкурсе участвовали 32 лучших водителей из разных городов России, чтобы определить, кто же все-таки сильнейший из профессионалов на дороге. По результатам теоретических и практических испытаний Игорь Корнилов, лидер городского этапа конкурса-2024, занял на всероссийском уровне второе место. Его коллега Андрей Долгоруков – тоже в начале турнирной таблицы, он занял 12 место.
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На Всероссийский конкурс Игорь Корнилов, водитель Троллейбусного парка №1 СПб ГУП «Горэлектротранс» со стажем 6,5 лет, приехал с твёрдым намерением стать одним из победителей. В случае Игоря Корнилова его успех – не сиюминутное везение, к своему триумфу он шёл несколько лет, реальным трудом, профессионализмом и целеустремленностью добиваясь высокого звания лучшего водителя России-2024. За плечами у петербуржца уже были уровневые победы: две победы на городском конкурсе водителей троллейбуса в 2020 и 2024 годах, 11 место среди сильнейших водителей страны на Всероссийском конкурсе-2020.