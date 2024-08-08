Водитель троллейбуса из Петербурга Игорь Корнилов стал вторым на Всероссийском конкурсе профессионалов

09 августа 2024

В Чебоксарах завершился трёхдневный конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса России». Петербург представляли Игорь Корнилов и Андрей Долгоруков из Троллейбусного парка № 1 СПб ГУП «Горэлектротранс». Всего в конкурсе участвовали 32 лучших водителей из разных городов России, чтобы определить, кто же все-таки сильнейший из профессионалов на дороге. По результатам теоретических и практических испытаний Игорь Корнилов, лидер городского этапа конкурса-2024, занял на всероссийском уровне второе место. Его коллега Андрей Долгоруков – тоже в начале турнирной таблицы, он занял 12 место.

 

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На Всероссийский конкурс Игорь Корнилов, водитель Троллейбусного парка №1 СПб ГУП «Горэлектротранс» со стажем 6,5 лет, приехал с твёрдым намерением стать одним из победителей. В случае Игоря Корнилова его успех – не сиюминутное везение, к своему триумфу он шёл несколько лет, реальным трудом, профессионализмом и целеустремленностью добиваясь высокого звания лучшего водителя России-2024. За плечами у петербуржца уже были уровневые победы: две победы на городском конкурсе водителей троллейбуса в 2020 и 2024 годах, 11 место среди сильнейших водителей страны на Всероссийском конкурсе-2020.

 

  

 

 

После первого Всероссийского конкурса Игорь Корнилов поставил цель – обязательно войти в число победителей. В 2024 году так и вышло: Игорь Корнилов возвращается из Чебоксар со 2 местом, сертификатом на сумму 150 тысяч рублей. Ещё один приятный бонус – персональный приз от партнёра конкурса Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.  

 

   

 

Всероссийский конкурс стартовал 7 августа с заездов на конкурсной трассе, сразу после них Игорь Корнилов рассказывал о своих первых выступлениях так: «Подготовка к конкурсу была долгой и многоэтапной. Ко всероссийскому уровню готовились усердно, здесь другой подвижной состав, другие зеркала. Учитывая, что я вообще работаю на троллейбусе-гармошке, для меня тут всё по-другому. Но я доволен результатами проезда. Помарки были, хоть и не критичные, все ошибаются».

 

А вот что рассказал Игорь Корнилов уже в статусе победителя Всероссийского конкурса сразу после церемонии награждения: «Конечно, я ехал за первым местом, но я проиграл двукратному серебряному призёру, достойному водителю, это совсем не стыдно. От первого места меня отделила всего одна ошибка. Первым делом сообщил о результатах супруге, за меня болели и родственники, и коллеги. Конкурс дал мне удовлетворение своих амбиций и позволил почувствовать колоссальную поддержку от близких!»

 

Коллега Игоря Корнеева, водитель Троллейбусного парка №1 Андрей Долгоруков стал новичком всероссийских соревнований и впервые попробовал свои силы на таком уровне.

 

 

 

«Несмотря на то, что в Петербурге мы тренировались, всё равно немного растерялся. Как будто бы первый раз поехал, очень эмоционально. Думаю, для таких заездов с препятствиями нужен большой опыт», - поделился Андрей Долгоруков после заездов первого дня.

 

Для новичка соревнований Андрей Долгоруков занял хорошее 12 место тоже в начале турнирной таблицы из 32 мест.

 

Первое место занял водитель из Самары, третье – у профессионала из Чувашии, который символично таким образом поздравил коллег с 60-летием троллейбусного движения в Чувашии.

 

В Чебоксарах вместе с петербуржцами за звание лучшего водителя троллейбуса-2024 боролись профессионалы из Хабаровска, Новосибирска, Калининграда, Воронежа, Уфы, Пензы, Кирова, Саратова, Севастополя и других. Конкурс организован Министерством транспорта России, ФБУ «Росавтотранс», НИИ автомобильного транспорта и ГУП Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление». Призовой фонд конкурса составил 500 000 рублей.

 

 

 

 

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