В петербургский Горэлектротранс прибыл первый односекционный «умный» трамвай «Львенок»

Трамвай модификации 71-911ЕМ «Львёнок» поступил в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк СПб ГУП «Горэлектротранс», который обслуживает маршруты на севере города. Всего к концу 2025 года предприятие получит 17 «Львят»: эти четырехосные вагоны производства «ПК Транспортные системы» приходят на смену вагонам серии ЛМ-99, которые до недавнего времени были наиболее широко представленной односекционной моделью в петербургском парке трамваев. Новый подвижной состав, поступающий в рамках программы развития ГЭТ, исполняющий обязанности директора Горэлектротранса Игорь Лакеев презентовал губернатору Александру Беглову и Министру транспорта Российской Федерации Роману Старовойту в рамках официального визита на Стрельнинскую линию накануне 80-й годовщины битвы за Ленинград.

В основе конструкции «Львенка» уникальная низкопольная поворотная эластичная тележка, которая обеспечивает большую маневренность в условиях городской среды. Также подвижной состав этой модели отличается усовершенствованной кабиной водителя с максимально широким обзором, эргономичностью и интерактивным управлением, наружной системой видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, дополнительными элементами пассивной безопасности рабочего места водителя, системой активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном. «Львенок» оснащен системой дистанционного управления стрелочным переводом и системой приоритетного проезда.

«Львенок», как и все вагоны, поступающие в ГЭТ начиная с 2022 года – это «умный» трамвай. Он оснащен системой активной безопасности и помощи водителю на базе российских разработок искусственного интеллекта, которые могут быть составляющими элементами будущего автопилота. Трамвай имеет возможность самостоятельно анализировать дорожную ситуацию и прогнозировать ее развитие.

Также «Львёнок» оснащен системой контроля состояния водителя. Специальная камера отслеживает самочувствие вагоновожатого и в случае, если водитель закрыл глаза, отвлекся на телефон или длительное время не наблюдал за дорогой, система будет «будить» водителя звуковыми сигналами, а если он не отреагирует — плавно остановит вагон.



Для комфорта вагоновожатого в трамвае установлено эргономичное кресло, все наиболее часто используемые кнопки вынесены на подлокотник, в быстрой доступности размещены обновленный пульт, датчик дождя, система кругового обзора, мобильное рабочее место, связь с диспетчером.

«Львенок» имеет просторный салон с панорамным остеклением, 40 эргономичных сидячих мест, пассажировместимость в 150 человек, подогреваемые зоны у дверей, широкую накопительную площадку, специальный кронштейн для велосипедов, кнопку вызова водителя, аппарель для доступа в салон, усовершенствованную систему климат-контроля, 7 USB-розеток, мультимедийные информационные комплексы. Современное оснащение делает трамвайный вагон наиболее комфортным для пассажиров.

Согласно контракту 2023 года, СПб ГУП «Горэлектротранс в 2024 году получит всего 7 «Львят». А к концу 2025 года – ещё 10 таких вагонов.