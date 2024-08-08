Стрельнинская трамвайная линия полностью укомплектована новыми «умными» вагонами

Для обслуживания Стрельнинской трамвайной линии Трамвайный парк №8 получил 32 вагона «Богатырь-М» и «Витязь-М», а маршруту №36 вернули его историческое наименование «Оранэла» (Ораниенбаумская электрическая линия). Аббревиатуру «Оранэла» можно увидеть на всех новых трамваях №36, а также посмотреть тематические ролики на мониторах в салоне. В военные годы Стрельнинская линия была перерезана линией фронта. Ее городская часть использовалась фронтовыми трамваями для снабжения войск боеприпасами, продовольствием и для эвакуации раненых. Накануне 80-й годовщины битвы за Ленинград губернатор Александр Беглов и Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт проехали на новом трамвае №36 к фронтовому филиалу Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в Стрельне.

В честь памятной даты возглавил трамвайную колонну блокадный трамвай ЛМ-33, который проехал в паре с новым трамваем «Богатырь-М» 36-го маршрута, брендированным аббревиатурой «Оранэла».

Идея воссоздать историческое наименование маршрута №36 пришла на фоне обновления подвижного состава Стрельнинской линии, доложил исполняющий обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Игорь Лакеев. В 2023-2024 гг. Трамвайный парк №8 получил 47 новых вагонов, из них 32 – будут задействованы для обслуживания Стрельнинской линии протяженностью порядка 20 км. С начала года трамвай №36 перевез около 4 млн пассажиров, прогнозируемый пассажиропоток к концу года составляет 7 млн человек.







Чтобы передать нынешним поколениям военную и мирную историю уникальной Оранэлы, «первой русской электрички», в Стрельне организовали фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Посетить его можно в рамках новой экскурсии Горэлектротранса: раз в две недели по субботам от памятника Блокадному трамваю в Стрельнинский филиал отправляется туристический трамвай.

«Здесь, в Стрельне, в 1916 году была построена первая в России электрическая железная дорога – Оранэла, которая расшифровывалась как «Ораниенбаумская электрифицированная линия». В годы войны эта линия, часть которой была захвачена врагом, стала легендарной. Она превратилась в боевую. Участок от Нарвских ворот до станции «Автово» использовался для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую. По ней эвакуировали раненых. Сегодня линия от Автово до Стрельны идет по тому же маршруту. И вновь Оранэла – одна из самых передовых линий трамвайной столицы. К юбилею Ленинградской битвы здесь полностью обновили подвижной состав», - рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Маршрут №36 входит в перечень 15 скоростных магистральных маршрутов, которые планируется организовать на базе существующих линий согласно программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». На нем предполагается выполнить установку дополнительных светофоров, в том числе для пешеходов. За счет дополнительного технического оснащения светофор получит возможность реагировать на трамвай и в случае необходимости продлевать время, когда для него горит зеленый свет, или, наоборот, в зависимости от ситуации на дороге включать красный.

Программа развития Горэлектротранса предусматривает комплексное обновление инфраструктуры и подвижного состава. Всего в 2021-2024 годах на предприятии обновлено 253 трамвая и 371 троллейбус, всего же по итогам реализации программы ГЭТ должен получить без малого 1200 единиц новой техники (596 трамваев и 587 троллейбусов).

В рамках визита на Оранэлу официальные лица также ознакомились с новыми трамваями из других районов города. Министру транспорта Роману Старовойту показали трехсекционный низкопольный вагон «Достоевский», разработанный специально под маршруты в центре города с учётом особенностей путевого хозяйства. Вагон оснащен интерактивным окном-экраном с навигационной и туристической информацией. Также Роман Старовойт осмотрел рабочее место водителя и посидел в кресле вагоновожатого.

В смотре была задействована ещё одна новинка петербургского парка подвижного состава – первый поступивший в Горэлектротранс «умный» односекционный трамвай «Львенок». Эти модели приходят на смену вагонам серии ЛМ-99, которые до недавнего времени были наиболее широко представленной односекционной моделью в петербургском парке трамваев. Всего по условиям контракта Горэлектротранс должен получить к 2025 году 17 «Львят»: 7 вагонов в этом году и 10 в следующем.