Горэлектротранс провел «Фабрику процессов» для комитетов и районных администраций

Сертифицированные тренеры Горэлектротранса провели тренинги «Фабрика процессов» по бережливому производству. Три мастер-класса прошли в Троллейбусном парке №1 в рамках укрепления сотрудничества с представителями исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по реализации программы «Эффективный регион».

Участниками тренинга стали представители Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности; Комитета по промышленной политике, инновации и торговле; Комитета по делам Арктики; Государственной административно-технической инспекции; Санкт-Петербургского Информационно-аналитического центра; Санкт-Петербургского Дома национальностей; экологической организации «ПИЛАРН», представители районных администраций.

Также в мастер-классе приняли участие специалисты Управления социального питания, спортивной школы олимпийского резерва Невского района, Центра подготовки спортивных сборных команд Петербурга, Дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга.

Участников тренинга познакомили с богатой и многолетней историей Горэлектротранса, старейшего транспортного предприятия в нашем городе. В теоретической части речь шла об опыте внедрения инструментов бережливого производства, позволяющих организациям сократить издержки, повысить производительность труда, увеличить прибыль и улучшить трудовые условия для работников.

В рамках практической части мероприятий была смоделирована производственная площадка, в условиях которой участники на элементарном примере реального процесса сборки электророзеток получили практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также убедились, что улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации.

Напомним, на предприятии разработана и действует программа «Развитие производственной системы СПб ГУП «Горэлектротранс». В рамках этой программы за последние 8 лет за счёт реализации проектов улучшений деятельности ГЭТ удалось сэкономить более 350 млн рублей. В среднем, четыре из ста работников ежегодно подают свои предложения по улучшениям, многие из которых уже реализованы.