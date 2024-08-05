Петербуржцы Игорь Корнилов и Андрей Долгоруков отправились на Всероссийский конкурс водителей троллейбуса

Конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса России» пройдёт в Чебоксарах с 7 по 9 августа. Петербург среди 32 сильнейших водителей страны представят Игорь Корнилов и Андрей Долгоруков из Троллейбусного парка № 1. Делегаты от петербургского Горэлектротранса – обладатели 1 и 2 мест городского этапа конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса-2024.

Петербургские водители – представители разных поколений водителей: Игорь Корнилов уже опытный участник конкурсов, тогда как Андрей Долгоруков – новичок подобных профессиональных соревнований.

Игорь Корнилов управляет троллейбусом более 6,5 лет. В городском конкурсе профмастерства он участвовал трижды, а в 2020 году уже ездил на всероссийский конкурс. Тогда попасть в призёры не удалось, и водитель поставил себе цель – вернуться на российскую трассу через новую победу в городском соревновании, чтобы ещё раз попробовать стать лучшим в стране – уже с учётом накопленного опыта.

Стаж Андрея Долгорукова чуть меньше – более четырёх лет. В конкурсе профмастерства он участвует впервые. К городскому этапу готовился полгода, поэтому успешное выступление стало закономерным. Не менее ответственно водитель из Петербурга подошёл к подготовке к всероссийским соревнованиям. По его собственному признанию, результат не загадывает, чтобы не сбить эмоциональный настрой, однако намерен сделать всё возможное, чтобы занять место как можно выше. К слову, 4 августа Андрей Долгоруков отметил день рождения, и успех в Чебоксарах стал бы для него отличным подарком.

Конкурс организован Министерством транспорта Российской Федерации, ФБУ «Росавтотранс», НИИ автомобильного транспорта и ГУП Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление». За призовой фонд конкурса - 500 000 рублей - в Чебоксарах вместе с петербуржцами поборются водители из Хабаровска, Новосибирска, Калининграда, Воронежа, Уфы, Пензы, Кирова, Саратова, Севастополя и других.

“Благодаря своим экологическим качествам троллейбусный транспорт эксплуатируется в 84 городах России. Работа водителей троллейбусов сопряжена с высоким уровнем ответственности - ежедневно троллейбусами перевозится около 2,5 млн пассажиров. Поэтому проведение конкурса является очень важной частью Национального проекта «Безопасные качественные дороги» и неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных водителей”, - рассказывает Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов.

Чебоксары принимают Всероссийский конкурс водителей в юбилейный год: в этом году отмечается 60-летие троллейбусного движения в Чувашии.