Школа № 347 научила «летать» ребят из ДОЛ «Зарница»

В детском оздоровительном лагере петербургского Горэлектротранса побывали с профориентационными визитами друзья из школы № 347 Невского района, с которой у предприятия заключено соглашение о сотрудничестве. В одну из поездок преподаватели пригласили с собой своих недавних выпускников - ныне студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, чтобы они помогли провести для зарничников познавательные мастер-классы.

В свой первый визит в ДОЛ «Зарница» к ребятам из 3 смены «Тайны транспортных чудес» сотрудники школы № 347 привезли 3D ЧПУ принтер. Учитель технологии и специалист по информационно-развивающей деятельности Олег Сухоруков провёл для детей мастер-класс по программированию. Ученик школы Роман Андриевский, который также проходит стажировку в Троллейбусном парке № 3, дал урок по изготовлению деревянных лопаток - каждый ребёнок смог смастерить себе этот кухонный прибор. Мама Романа Полина Андриевская провела для младших отрядов мастер-класс по программированию управляемого робота. Ребята с интересом попробовали себя в роли программиста-тестировщика.

Во второй раз 3 смену «Зарницы» вместе с учителем Олегом Сухоруковым посетили выпускники школы № 347 студенты СПб ГАСУ Глеб Горбунов и Даниэль Крымский. Темой для занятия стали беспилотные летательные аппараты. Детям из разных отрядов в возрасте от 6 до 17 лет рассказали об устройстве дронов, принципе их действия и управления.

Напомним, в рамках заключённого с Горэлектротрансом соглашения о сотрудничестве учащиеся школы № 347 Невского района знакомятся с работой предприятия, занимаются научной деятельностью в области городского электрического транспорта, проводят научно-технические профориентационные мастер-классы в ДОЛ «Зарница». Также ребята проходят практическую стажировку в Троллейбусном парке № 3 и Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке.

Фото: Полина Андриевская

