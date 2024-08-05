На проспекте Науки продолжается оптимизация дорожного движения для обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта. Помимо организации выделенной полосы для трамваев №№ 9, 38 и 57 на этой городской магистрали ведутся работы по созданию светофорного коридора. Это позволит повысить безопасность пешеходов, а также обеспечить более быстрые и комфортные перевозки пассажиров общественного транспорта.

Изменение схемы дорожного движения на проспекте Науки подразумевает комплексный подход и решение широкого спектра задач. В начале июня были проведены работы для организации выделенной трамвайной полосы: появилась разметка 1.2, ограничивающая движение автомобильного транспорта по трамвайным путям, кроме того были запрещены левые повороты на нескольких перекрестках. Эти меры всего за месяц привели к значительным результатам. Так, например, в 3 раза сократилось время задержек трамваев при следовании по маршруту, и в целом трамваи стали передвигаться на 5 минут быстрее в каждом направлении. Это привело к сокращению интервалов в движении электротранспорта и как следствие к уменьшению времени ожидания трамваев пассажирами на остановках.

Еще одной важной задачей по улучшению транспортной инфраструктуры на проспекте Науки является создание светофорного коридора для общественного транспорта. В Калининском районе предполагается организовать коридор из 17 светофорных объектов: 12 из них будут модернизированы, 5 объектов – построены. Уже введен в эксплуатацию подключенный в начале июня светофор на пр. Науки, д.61. В настоящий момент ведется строительство светофорного объекта на перекрестке пр. Науки и ул. Академика Константинова. Эти светофоры создают «зеленую волну» для движения общественного транспорта, в частности, трамваев №№ 9, 38 и 57, трассы которых проходят по проспекту Науки. «Зеленая волна» рассчитывается под определенную среднюю скорость общественного транспорта: к моменту его подхода к светофору включается зеленый сигнал, благодаря чему транспортное средство может ехать без задержек. Это позволяет повысить скорость движения, сокращает время остановки общественного транспорта на перекрестках, способствует сокращению числа ДТП.

Отметим, что ежедневный пассажиропоток трех трамвайных маршрутов, проходящих по пр. Науки, - №№ 9, 38, 57 – составляет порядка 27 тыс. человек по будним дням. Кроме того, по пр. Науки проходят или пересекают его 4 троллейбусных маршрута - №№ 6, 21, 31 и 38. Их ежедневный пассажиропоток составляет более 58 тыс. человек. Суммарный пассажиропоток электрического транспорта, работающего на этой городской магистрали, достигает 85 тыс. человек.

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