Троллейбусы №№ 10 и 11 вернулись на Большой проспект В.О.

После многолетнего перерыва возобновилось троллейбусное движение по Большому проспекту Васильевского острова на участке от 22-23 линий до Детской улицы. Троллейбусы №№ 10 и 11 вернулись на привычные горожанам маршруты.

Столь длительное закрытие было связано со строительством новой станции метро «Горный институт», которая расположилась в южной части Васильевского острова. Строительные работы в районе пересечения Большого проспекта и 24-25 линий изменили трассы троллейбусных маршрутов №№ 10 и 11 практически ровно на 9 лет: троллейбусы поехали в объезд 10 августа 2015 года, а вернулись на действующие трассы 2 августа 2024 года.

С сегодняшнего дня пассажиры смогут воспользоваться привычным троллейбусным маршрутом №11 на всем протяжении его постоянной трассы: к/ст «Улица Кораблестроителей» – ул. Кораблестроителей – ул. Нахимова – Наличная ул. – Большой пр. В.О. – 1-я и Кадетская линии В.О. – Университетская наб. – Дворцовый мост – Дворцовый проезд – Невский пр. – Суворовский пр. – ул. Пролетарской Диктатуры – ул. Бонч-Бруевича – к/ст «Тульская улица».

А троллейбус №10 вернулся на свою действующую трассу по Васильевскому острову, но продолжает ходить по укороченной трассе в связи с ремонтными работами на Новгородской улице. Сейчас маршрут троллейбуса выглядит так: к/ст «Улица Кораблестроителей» - Наличная ул. – Большой пр. В.О. – Университетская наб. – Дворцовый мост – Дворцовый проезд – Невский пр. – к/ст «Проспект Бакунина».