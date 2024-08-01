Троллейбус №33 продолжит работать по выходным после открытия «Чернышевской»

С открытием станции метро «Чернышевская» после реконструкции троллейбус №33 сохранит режим работы, введенный на период ремонта станции: он будет перевозить пассажиров как в будние, так и в выходные дни.

Изменения в работу электрического транспорта, курсирующего в районе метро «Чернышевская», вносились в октябре 2022 года в связи с закрытием станции на масштабную реконструкцию. Тогда работа троллейбуса №33, ранее перевозившего пассажиров только по будним дням, была организована также и по выходным.

После открытия «Чернышевской» было решено сохранить режим работы троллейбуса №33: он продолжит курсировать по маршруту по будним и выходным дням.

К слову, за время закрытия «Чернышевской» с октября 2022 по июль 2024 троллейбус №33 перевез 2,2 млн пассажиров.