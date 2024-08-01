Свыше 400 обращений граждан поступило в Горэлектротранс через Платформу обратной связи

С помощью Платформы обратной связи (ПОС) можно подать обращение по любому вопросу и получить ответ от исполнительных органов государственной власти. Так, в адрес СПб ГУП «Горэлектротранс» по линии ПОС в этом году поступило более 400 обращений граждан, по каждому из которых была проведена соответствующая работа.

С помощью Платформы обратной связи, через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на сайтах органов власти и государственных учреждений можно:

- направлять сообщения в госорганы, госучреждения и органы местного самоуправления,

- участвовать в опросах,

- участвовать в голосованиях и общественных обсуждениях.

В качестве успешного примера обратной связи посредством ПОС можно привести обращения в адрес петербургского Горэлектротранса в части содержания опор контактной сети. В одном случае заявитель обращал внимание на состояние опоры на проспекте Медиков, в другом – на несанкционированную рекламу, размещённую на опоре на проспекте Мориса Тореза. В обоих случаях Энергохозяйство провело соответствующие внеплановые работы по приведению опор в надлежащий вид.

Добавим, что в Санкт-Петербурге к Платформе обратной связи подключено более 2,8 тысяч учреждений.

Подробная информация о ПОС:

https://pos.gosuslugi.ru/landing/