«Петербургские магистрали»: вышел в свет июльский номер газеты

В Петербурге постановлением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина введён экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных трамваев. Энергетики повышают надёжность электроснабжения троллейбусных линий на ключевых магистралях. На корпоративном уровне - в разгаре популярный конкурс «Быть здоровым легко» (БЗЛ), отгремели сразу две июльские «троллейбусные» свадьбы, для работников организован санаторно-курортный отдых в разных уголках России.

На территории Москвы и Санкт-Петербурга установлен экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации беспилотных трамваев. Горэлектротранс ведёт разработку и внедрение технологий беспилотного трамвая с 2022 года. ЭПР позволит выполнить следующий шаг в развитии беспилотного транспорта в Санкт-Петербурге.

Молодое во всех смыслах Управление информационных технологий и интеллектуальных систем рассказывает, как «завтра» превращается в «сегодня». «Петербургские магистрали» публикуют интервью заместителя начальника отдела модернизации оборудования и внедрения перспективных систем УИТиИС, водителя-испытателя Анастасии Шептяковой.

Энергохозяйство отчитывается о работах в рамках реализации проекта «Энергия», являющегося частью программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее»». В фокусе внимания - троллейбусная линия на Ленинском проспекте.

Традиции «трамвайно-троллейбусных» свадеб в ГЭТ продолжили в июле сразу две пары: специалист по охране труда Троллейбусного парка № 2 Анастасия Буренкова и Фёдор Осипов, а также водитель Троллейбусного парка № 1 Максим Земский и Яна Богуш.

Отдых, который полностью оплачивается предприятием – это отличные инвестиции в здоровье сотрудников и благополучие ГЭТ. Администрация Горэлектротранса продолжает систематическую работу по организации санаторно-курортного лечения для работников.

В Троллейбусном парке № 1 появилась спортивная площадка типа воркаут. Этот подарок стал наградой за победу команды «Движение вверх» в корпоративном конкурсе «Быть здоровым легко» (БЗЛ) сезона-2023.

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