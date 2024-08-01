До встречи в конце августа: завершился XI конкурс рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

В Горэлектротрансе завершён приём работ на XI конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Юные художники прислали красочные изображения электрического транспорта, отражающие тему события этого года: «По Оранэле в Страну Дворцов». Теперь организаторам предстоит подготовка к большому детскому празднику, на котором традиционно проходит торжественная церемония награждения победителей и чествование участников. Подведение итогов состоится в последних числах августа.

Участники конкурса удивляли не только творческим подходом, но и продемонстрировали глубокие знания уникальной истории трамваев. Так, вагоны, следующие до Стрельны, часто изображены около Нарвских ворот – именно этот участок до Путиловского завода стал первым во время строительства электрической линии до Ораниенбаума. Там же был вокзал, где пассажиры и пересаживались на ту самую «первую русскую электричку». Многие юные художники изобразили вагон зелёным – именно такой подвижной курсировал по Оранэле сотню лет назад.

Традиционно церемония награждения победителей конкурса «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» состоится в конце августа в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта.

Точная информация о дате и времени проведения праздника появится на сайте Горэлектротранса. Участники конкурса будут проинформированы и приглашены дополнительно, организаторы свяжутся с представителями участников через контактные данные, указанные в анкете.

Благодарим всех участников за проявленный интерес к истории трамвайного движения в Санкт-Петербурге, художественный талант и знание истории Стрельнинской линии!