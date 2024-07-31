Сотрудники Горэлектротранса вошли в состав нового Молодёжного совета организаций транспортной отрасли Санкт-Петербурга

Под эгидой Комитета по транспорту создан Молодёжный совет организаций транспортной отрасли Санкт-Петербурга. В его состав также вошли представители перспективной молодежи СПб ГУП «Горэлектротранс».

Всего в городской транспортной Молодёжке – 21 человек, включая подведомственные Комитету по транспорту предприятия и учреждения, а также коммерческие транспортные организации.

Петербургский Горэлектротранс в новом Молодежном совете представляют четверо: ведущий инженер Службы подвижного состава Василиса Быльцева, начальник сектора учёта инвестиций и капитальных вложений планово-экономического отдела Финансово-экономического управления Екатерина Скиць, начальник производственно-технического отдела Троллейбусного парка №2 Дмитрий Здрелюк, и начальник производственно-технического отдела Энергохозяйства Роман Рудников.

Приоритетными задачами нового объединения являются профориентация молодёжи с целью привлечения в транспортную отрасль, организация профильных мероприятий, в том числе общегородского масштаба, обеспечение развития и становления молодых высококвалифицированных сотрудников транспортной сферы, которые в дальнейшем через механизм кадрового резерва смогут претендовать на вакантные руководящие должности.

О создании Объединённого Молодёжного совета речь шла давно, представители разных Молодёжек транспортной отрасли часто взаимодействовали и встречались на городских событиях. Так, за 2023 год транспортная молодежь совместно провела ряд мероприятий на площадках ГЭТ, ПАТ и метро, а также выездные встречи: встреча молодёжи транспортных предприятий «Разговор с лидерами», встреча в НИЦ «Курчатовский институт» в Москве с посещением выставки «Россия», встреча для отработки навыков пожаротушения совместно с Университетом ГПС МЧС, сессия, посвящённая транспортной мобильности как услуги и другие.

В Горэлектротрансе деятельность местного Молодежного совета уже вышла за пределы только корпоративной жизни предприятия, молодежь участвует в решении актуальных вопросов транспортной отрасли, также расширяет свой кругозор, посещая ключевые объекты и форумы в разных регионах. На данный момент Молодёжный совет ППО ГУП «Горэлектротранс» включает более 25 активных сотрудников в возрасте от 18 до 35 лет.