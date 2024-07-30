В библиотеке «На Морской» прошёл мастер-класс конкурса рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

Фото: Библиотека «На Морской»

Пресс-служба Горэлектротранса провела мастер-класс для детей в библиотеке «На Морской», которая входит в Центральную библиотечную систему Василеостровского района. Дети из пришкольных лагерей района в беседе об Ораниенбаумской электрической линии узнали, как с историей «первой русской электрички» связан трамвай. Именно этой теме посвятили в 2024 году XI конкурс рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

Новые знания пригодятся юным художникам при подготовке конкурсных работ, объединенных общей тематикой «По Оранэле в Страну дворцов». Изучить историю Стрельнинской линии в Горэлектротрансе предложили не случайно: в этом году обновлен трамвайный маршрут №36, который проходит по историческим путям Оранэлы.

Во время мастер-класса школьники рассмотрели корпоративную газету Горэлектротранса «Петербургские магистрали», где публикуются материалы и на детскую тематику в рубрике «Зарница-Озорница». А в завершение встречи получили небольшой подарок – раскраску «Алфавит электротранспорта», разработанную ГЭТ совместно со студентами Медиакома Высшей школы экономики.

Напомним, до окончания приёма работ остаётся всего один день – работы принимаются до 31 июля включительно. С 1 августа начнётся подготовка к большому детскому празднику, где в конце августа и наградят участников конкурса и авторов лучших рисунков.

Анкета участника заполняется в электронном виде.