Петербург вошёл в зону охвата экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотных трамваев

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации беспилотных трамваев на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующий документ подготовлен Минэкономразвития России. СПб ГУП «Горэлектротранс» ведет разработку и внедрение технологий беспилотного трамвая с 2022 года. На сегодняшний день уже порядка 250 единиц трамвайных вагонов, работающих на линии, оснащены системой активной безопасности и помощи водителю на основе искусственного интеллекта. Ещё более расширенные возможности ИИ Горэлектротранс 14 июня публично продемонстрировал в рамках первого в истории соревнования ИИ-автопилота с водителем трамвая на закрытом полигоне. Полученный положительный опыт говорит о возможности переходить на новый этап испытаний в более сложных дорожных условиях. Для этого необходимо введение экспериментального правового режима.

Согласно постановлению срок действия ЭПР составляет три года. При этом в рамках первого этапа эксперимента общий пробег трамваев должен составить не менее 3 тыс. км или 150 часов эксплуатации. Далее мониторинг движения транспортного средства будет осуществляться оператором, а трамвай — перевозить пассажиров полностью автономно.

«Подготовленная Минэкономразвития России по инициативе ГУП „Московский метрополитен“ программа эксперимента — это первое использование инструмента ЭПР для апробации беспилотных технологий на различных видах городского пассажирского транспорта, — прокомментировал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников. — Ключевое условие, которое мы ставим участникам, — это безопасность проведения эксперимента, поэтому выход беспилотных трамваев на маршрут на первом этапе будет обязательно сопровождаться водителем-испытателем».

Экспериментом, в частности, предусматриваются эксплуатация беспилотных трамваев в городской среде, специальные программы подготовки водителей-испытателей и операторов, регулярное техническое обслуживание, диагностика в режиме реального времени, различные меры по обеспечению безопасности движения.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин многократно подчеркивал, что на данный момент в Комитете по транспорту Петербурга не ставится задача о полной замене водителей «роботами», а интеллектуальные системы применяются как дополнительный фактор усиления безопасности. По словам Дениса Минкина, человек на борту подвижного состава останется, однако его функционал изменится на обязанности бортинженера, в том числе для помощи маломобильным категориям граждан.

«Петербургский Горэлектротранс ведет разработку и внедрение технологии беспилотного трамвая с 2022 года. Сегодня уже порядка 250 единиц трамвайных вагонов, работающих на линии, оснащены системой активной безопасности и помощи водителю на основе искусственного интеллекта. Полученный положительный опыт позволяет переходить на новый этап испытаний в более сложных дорожных условиях, который будет проводиться в рамках установленного экспериментального правового режима», — отметил Денис Минкин.

В настоящее время реализуются три эксперимента по эксплуатации беспилотного транспорта, связанных с грузовыми и пассажирскими перевозкам, включая такси. Совокупный пробег превысил 6 млн км. ЭПР по запуску беспилотных трамваев в Москве и Санкт-Петербурге является первым в сфере городского общественного транспорта.

В Петербурге наработан уникальный опыт по применению элементов искусственного интеллекта на трамваях. С 2022 года все новые трамваи, поступающие в город, по техническому заданию Горэлектротранса, оснащаются комплексом активной помощи водителю. По статистике за 2023 год «умные» трамваи ни разу не сходили с рельсов, не имели случаев наезда на пешеходов. В качестве следующего этапа запланировано внедрение системы авторасстановки в Трамвайном парке №7, где сейчас завершается реконструкция.

2 июня 2023 года петербургский Горэлектротранс, российский разработчик искусственного интеллекта для наземного транспорта компания Cognitive Pilot и российский производитель подвижного состава ООО «ПК Транспортные системы» подписали соглашение о создании полностью беспилотного трамвая в Петербурге. Тогда же было анонсировано создание на базе петербургского Горэлектротранса полигона для испытания перспективных технических решений обеспечения безопасного автономного движения общественного электротранспорта.

14 июня 2024 года на закрытом полигоне СПб ГУП «Горэлектротранс» состоялся уникальный финал ежегодного конкурса профессионального мастерства, где впервые за 51-летнюю историю конкурса, против 18 лучших вагоновожатых соревновался трамвай без водителя с искусственным интеллектом-автопилотом. Трамвай без водителя продемонстрировал способность самостоятельно управлять бортовыми приборами; выбирать режим движения с учётом существующих ограничений дорожной ситуации; подстраиваться под условия трамвайной инфраструктуры; распознавать и реагировать на пешеходов и автомобили; учитывать сигналы светофора; при появлении человека или автомобиля выполнять торможение с учетом погодных условий, времени года и своей скорости движения.