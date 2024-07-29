Горэлектротранс приносит соболезнования в связи со смертью президента Транспортного союза Северо-Запада Владимира Ходырева

В.Я.Ходырев на 25-летии Международной ассоциации предприятий

городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), октябрь 2015 года

28 июля на 95-м году жизни скончался Владимир Яковлевич Ходырев - Почетный гражданин Санкт-Петербурга, действительный государственный советник Санкт-Петербурга III класса, кандидат технических наук, с 2011 года занимавший пост президента некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» (ТССЗ). В 1980-е годы он был председателем Ленгорисполкома, эти годы ленинградские транспортники запомнили как период расцвета и принципиальной поддержки со стороны города развития электротранспорта. Впоследствии Владимир Ходырев участвовал в жизни уже современного Горэлектротранса в качестве президента ТССЗ: под его руководством проводилась активная работа по вопросам безопасности на транспорте и подготовке профессиональных транспортных кадров, на отраслевых собраниях Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта Владимир Яковлевич выступал за поддержку городского трамвая как самого демократичного транспорта.

В дружеских беседах в кругу транспортников Владимир Яковлевич делился, что ещё со времен службы в Ленгорисполкоме привык, проезжая по городу, записывать наблюдения на диктофон. Часто они касались транспортной инфраструктуры и удобства транспортного обслуживания на конкретных адресах и охватывали вопросы каждодневного поддержания транспортного хозяйства в порядке для жителей районов. Возвращаясь, отдавал записи на расшифровку и по ним делал оперативные поручения.

Владимир Яковлевич оставил воспоминания и о ленинградских трамваях его молодости:



«Я помню, какие они были. Я ещё на «колбасе» гонял, когда приехал после 10 класса в 1948 году в Ленинград и был курсантом. Меня даже милиция снимала. А что нужно было делать, когда трамвай весь забит, а ехать во как надо! Потом, конечно, мы это сами себе запретили, очень опасно».

Владимир Яковлевич возглавлял Ленгорисполком с 1983 по 1990 год. К этому времени за плечами была уже богатая биография сталинградского подростка, свидетеля героической обороны города во время Великой Отечественной войны, окончание Ленинградского высшего арктического морского училища имени адмирала С. О. Макарова, участие в первой советской Антарктической экспедиции и строительстве станции Мирный.

Период, когда Владимир Ходырев возглавлял Ленгорисполком, ветераны Горэлектротранса вспоминают с теплотой и ностальгией: на период конца 80-х пришелся пик трамвайных и троллейбусных перевозок, а трамвайная сеть Ленинграда вошла в книгу рекордов Гиннесса благодаря своей протяженности. Транспортники помнят тогдашнего главу города как принципиального неравнодушного руководителя, поддерживающего крупные транспортные проекты. Так, было открыто 7 новых станций метро, обновлен аэровокзал «Пулково-2».

В 2011 году Владимир Ходырев стал президентом некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» и уже в этой роли продолжал участвовать в жизни петербургского Горэлектротранса.

Владимир Ходырев награждён правительственными наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Знак Почёта», Октябрьской Революции, Дружбы народов, орденом Почёта, многими медалями, а также орденом Сергия Радонежского III степени.

Ветераны и коллектив СПб ГУП «Горэлектротранс» выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Яковлевича Ходырева, яркого лидера, мудрого отзывчивого собеседника и неравнодушного жителя нашего города.