Организация работы электротранспорта 27-28 июля при проведении мероприятий ко Дню ВМФ

В связи с проведением 27-28 июля Дня Военно-Морского Флота в центральной части Санкт-Петербурга закрывается трамвайное и троллейбусное движение. Троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 22 и Трамвай № 3 меняют маршруты следования 27 июля с 18:00 до окончания движения; 28 июля с 14:00 до 17:00; 28 июля с 20:30 до 23:00.

27 июля

27.07.24 с 18:00 до окончания движения - по по Дворцовому мосту, Адмиралтейскому пр., Невскому пр. от Адмиралтейского пр. до М.Морской ул. и Конногвардейскому бульвару, пл.Труда

Троллейбусы следуют:

№1: от к/ст "ул.Маршала Тухачевского" по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст "Тульская ул."

№5: от к/ст "ул.Маршала Тухачевского" по ул.Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр.Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., до к/ст "пр.Бакунина".

№7: от к/ст "Таллинская ул." по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр. до к/ст "пр.Бакунина"

№12: от к/ст "ул.Маршала Тухачевского" по ул.Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр.Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул.Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.), Владимирскому пр., Загородному пр., Гороховой ул., Садовой ул., до к/ст «пл.Тургенева»

№22: от к/ст "Хасанская ул." по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст "Тульская ул."

№10: движение организовано по двум трассам:

- от к/ст "ул.Кораблестроителей" по Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр.Добролюбова, пер.Талалихина, пер.Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул. до к/ст "Новоладожская ул."

- от к/ст "ул.Кораблестроителей" по ул.Кораблестроителей, ул.Нахимова, Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр.Добролюбова, пер.Талалихина, пер.Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст "Съезжинская ул."

№11: от к/ст "р.Оккервиль" по ул.Дыбенко, пр.Большевиков, Народной ул., Володарскому мосту, Ивановской ул., ул.Бабушкина, ул.Полярников, ул.Седова, Смоляной ул., ул.2-й Луч, ул.Профессора Качалова, пр.Обуховской Обороны, Синопской наб., Херсонской ул., ул.Александра Невского (обратно: по Невскому пр., пл.Александра Невского, пр.Обуховской Обороны) до к/ст "пл.Александра Невского" по трассе троллейбусного маршрута № 14

№17: 27.07.24 с 18:00 до окончания движения

от к/ст "ул.Костюшко" по действующей трассе до М.Морской ул., далее по М.Морской ул., Невскому пр. до к/ст "Казанский собор". В обратном направлении - по действующей трассе.

28 июля

- с начала движения до 14:00 - по Дворцовому мосту, М.Морской ул. от Невского пр. до Гороховой ул., Адмиралтейскому пр., Невскому пр. от Адмиралтейского пр. до Садовой ул., Конногвардейскому бульвару

Троллейбусы следуют:

№ 1: 28 июля с 00:00 до 14:00

от к/ст "ул.Маршала Тухачевского" по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст "Тульская ул."

№5: 28 с 00:00 до 14:00

закрыт

№7: 28 июля с 00:00 до 14:00

от к/ст "Таллинская ул." по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр. до к/ст "пр.Бакунина"

№10: движение осуществляется по двум трассам:

- от к/ст "ул.Кораблестроителей" по Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр.Добролюбова, пер.Талалихина, пер.Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр.П.С., Ждановской наб. (обратно: Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул. до к/ст "Новоладожская ул."

- от к/ст "ул.Кораблестроителей" по ул.Кораблестроителей, ул.Нахимова, Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр.Добролюбова, пер.Талалихина, пер.Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст "Съезжинская ул."

№11: от к/ст "р.Оккервиль" по ул.Дыбенко, пр.Большевиков, Народной ул., Володарскому мосту, Ивановской ул., ул.Бабушкина, ул.Полярников, ул.Седова, Смоляной ул., ул.2-й Луч, ул.Профессора Качалова, пр.Обуховской Обороны, Синопской наб., Херсонской ул., ул.Александра Невского (обратно: по Невскому пр., пл.Александра Невского, пр.Обуховской Обороны) до к/ст "пл.Александра Невского" по трассе троллейбусного маршрута № 14

№17: 28 июля с начала движения до окончания движения

от к/ст "Сызранская ул." по ул.Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст "Владимирская пл." (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул.Галстяна, ул.Костюшко, ул.Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул.Решетникова)

№22: 28 июля с 00:00 до 14:00

от к/ст "Хасанская ул." по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст "Тульская ул."

28 июля

с 07:00 до 14:00 - по Литейному мосту, Троицкому мосту

Троллейбусы следуют:

№ 3: от к/ст "ул.Маршала Тухачевского" по ул.Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр.Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул.Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.), далее по действующей трассе до к/ст"Советский пер."

№ 8: от к/ст "Ж-д. станция "Ручьи" по действующей трассе до к/ст "пл.Ленина"

Трамваи следуют:

№3: от к/ст "пл.Репина" по действующей трассе до Инженерной ул., далее по Инженерной ул., ул.Белинского, Литейному пр., Владимирскому пр., Колокольной ул., ул.Марата, Свечному пер., Лиговскому пр., Кузнечному пер. (обратно: по ул.Марата) до к/ст"ул.Марата"

28 июля

- с 00:00 до 14:00 - по Благовещенскому мосту, пл.Труда

Троллейбусы следуют:

№ 12: от конечной станции «ул.Маршала Тухачевского» по ул.Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул.Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.), Владимирскому пр., Загородному пр., Гороховой ул., Садовой ул. до конечной станции «пл.Тургенева»