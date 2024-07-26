Троллейбус заменил лимузин на свадьбе водителя Горэлектротранса Максима Земского

Фото предоставлены Максимом Земским

Троллейбус всё чаще становится свадебным атрибутом креативной молодёжи, работающей на предприятии. Очередное такое торжество с участием транспорта ГЭТ состоялось в красивую дату – 24 июля 2024 года. На своей избраннице Яне Богуш женился водитель Троллейбусного парка № 1, член транспортного клуба «АполоГЭТы» Максим Земский. Жених и невеста знакомы долгие годы, но совсем недавно поняли, что влюблены.

«Мы с Яной познакомились ещё в техникуме – более 10 лет назад. Всё это время дружили, встречались в одной компании. Примерно год назад поймал себя на мысли, что Яна мне нравится: скучал, когда мы не виделись. Договорились встретиться и обсудить, и оказалось, что симпатия взаимна», - рассказывает Максим Земский.

Уже через 9 месяцев после этого разговора Максим сделал избраннице предложение руки и сердца. Яна услышала три заветных слова под романтичную музыку на крыше бизнес-центра «Невка», украшенной огнями.

При подготовке к свадьбе будущие супруги задумались, как креативно и эффектно доставить всех гостей от ЗАГСа до Дворцовой набережной, где их будет ждать теплоход.

«Я сразу вспомнил, что видел в новостях Горэлектротранса информацию о троллейбусных свадьбах. Яна идею тоже поддержала», - рассказывает жених.

Свадебным шофёром в этот день стал друг семьи, водитель Троллейбусного парка № 1 Сергей Панюков. Он полностью взял на себя организацию троллейбуса с увеличенным автономным ходом к празднику и самостоятельно украсил подвижной состав шарами и лентами. Гостей такая задумка действительно впечатлила. Некоторые из них стали узнавать, как организовать такой транспорт на своё торжество.

В июле влюбленные пары традиционно встречают День семьи, любви и верности. Не удивительно, что на этот месяц в Горэлектротрансе пришлась ещё одна троллейбусная свадьба. Так, 4 июля свои отношения зарегистрировали специалист по охране труда Троллейбусного парка № 2 Анастасия Буренкова и Олег Осипов.