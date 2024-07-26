В Василеостровском трампарке наградили Почётных доноров России и Санкт-Петербурга

Городская станция переливания крови с 2019 года проводит выездные торжественные церемонии вручения нагрудных знаков Почётного донора России и Санкт-Петербурга на различных культурных площадках города. 25 июля такую церемонию принял у себя Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ. Нагрудные знаки и удостоверения к ним получили 25 доноров-петербуржцев. В их числе отмечен сотрудник петербургского Горэлектротранса - водитель Автобазы ГЭТ Дмитрий Веденёв.

Тема донорства хорошо знакома работникам петербургского Горэлектротранса: многие транспортники сдают кровь регулярно и являются кадровыми донорами, Почётными донорами России и Санкт-Петербурга.

Водитель Автобазы кадровый донор Дмитрий Веденёв в 2021 году был удостоен обоих почётных званий. На торжественную церемонию, проходившую в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, его пригласили для вручения благодарности Городской станции переливания крови - за активную жизненную и социальную позицию в вопросах донорства. В самом Горэлектротрансе Дмитрия также знают, как идейного популяризатора городского наземного электрического транспорта, неоднократно выступавшего с инициативами по оптимизации маршрутов и организации линейной работы.

Широкий отклик имеет на предприятии благотворительная акция «Помоги детям, стань донором!», проводимая с 2014 года Молодёжным советом Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс». С 2022 года акция проходит под эгидой популярного корпоративного конкурса «Быть здоровым легко», и за участие в ней начисляются баллы по программе БЗЛ.

Для удобства транспортников донорский пункт организуется в Троллейбусном парке № 1, куда приезжает выездная бригада Городской станции переливания крови. Для участия в юбилейной десятой акции в июне записались около ста человек, из них отбор по медицинским показателям прошли 50 доноров, сдавших 23 литра крови. Кому-то из них тоже в будущем предстоит в торжественной обстановке получить знак и удостоверение Почётного донора Санкт-Петербурга или России.

В среднем сотрудникам Горэлектротранса ежегодно предоставляется около тысячи донорских дней. Гарантии и компенсации для работников-доноров предусматривает коллективный договор СПб ГУП «Горэлектротранс». В этом документе прописан порядок освобождения от работы для прохождения медицинского осмотра, сдачи крови и её компонентов, предоставление дней отдыха и оплаты.

После торжественной церемонии награждения работники Экспозиционно-выставочного комплекса ознакомили доноров с историей городского электрического транспорта.