Неделя до завершения приёма работ на конкурс рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

31 июля в Горэлектротрансе завершается приём работ участников XI конкурсе детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Вместе с получением финальных анкет ребят с творческими работами начнётся подготовка к большому детскому празднику, где и состоится торжественное награждение победителей. Традиционно чествовать юных художников будут в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта.

Тема конкурса-2024 посвящена Стрельнинской трамвайной линии и звучит так: «По Оранэле в Страну Дворцов». Сегодня это направление обслуживает городской трамвай №36. Исторически предполагалось, что электрифицированные пути будут вести напрямую в Ораниенбаум, но этим планам не суждено было сбыться.

Тем не менее, доехать на трамвае №36 можно до Стрельны, именно поэтому эту линию называют ещё и Стрельнинской. В направлении Стрельны «продвинулось» и современное троллейбусное движение за счёт технологии увеличенного автономного хода. Так, троллейбус №46 на автономном ходу довезёт до ж/д станции Сергиево, последней перед Стрельной.

Информацию о подведении итогов, формате проведения церемонии награждения можно будет найти на сайте Горэлектротранса и сайте конкурса рисунков. По традиции, объявление победителей запланировано на конец августа. Все участники также будут проинформированы дополнительно ближе к дате церемонии награждения.

Напомним, принять участие в конкурсе могут дети до 12 лет. Анкета участника заполняется в электронном виде.