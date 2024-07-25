Работники ГЭТ поздравят с Днём ВМФ в рамках акции «Петербургского дневника»

25 июля в преддверии Дня Военно-морского флота России в Кронштадте начнёт работу «Морская почта» - совместный проект партнёра СПб ГУП «Горэлектротранс» «Петербургского дневника» и «Почты России», реализуемый при поддержке администрации Кронштадтского района и Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. До 28 июля включительно с Якорной площади все желающие смогут отправить авторскую открытку ко Дню ВМФ. Работники петербургского Горэлектротранса запланировали принять участие в этой акции.

В дни проведения акции «Морская почта» на Якорной площади Кронштадта появится импровизированное общественное пространство в виде парусного корабля, на символической мачте которого установят ящик «Почты России». Жители и гости города смогут бесплатно отправить авторские открытки в любую точку России и поздравить близких с Днём Военно-морского флота.

«Я собираюсь поздравить наших коллег, которые служили в Военно-морском флоте – водителей Александра Лапина и Юрия Ляшко. Я считаю, что День ВМФ – один из самых любимых праздников в нашей стране, и очень здорово, что есть возможность принять участие в такой хорошей акции!» - поделилась помощник директора по безопасности движения Троллейбусного парка № 1 Елена Боровикова.

«Я тоже планирую поехать в Кронштадт, чтобы отправить открытку к празднику, – рассказала председатель профкома Троллейбусного парка № 1 Наталья Александрова. – Хочу поздравить водителя-наставника Василия Билана и водителя Алексея Заведеева. Также собираюсь поздравить своего родственника Юрия Воеводского, который в разные годы работал в нашем парке водителем, слесарем. Он рассказывал, что служил на Черноморском флоте, на большом противолодочном корабле «Проворный». Надеюсь, ему будет очень приятно получить такой сюрприз!»

Добавим, что «Морская почта» «Петербургского дневника» будет работать ежедневно с 25 по 27 июля с 13:00 до 19:00, и 28 июля с 12:00 до 15:00.