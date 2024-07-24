Расписание субботних трамвайных экскурсий «По Оранэле в Стрельну»

С открытием фронтового филиала Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в Стрельне Горэлектротранс предложил новую экскурсионную программу – трамвайное путешествие в Стрельну с изучением истории и современности уникальной Ораниенбаумской электрической линии (Оранэлы). В начале прошлого века проект Оранэлы задумывался как первая в Российской Империи пригородная электрифицированная железная дорога, а обслуживали её городские и пригородные участки трамваи с роликовым токоприемником. Уникальной истории «первой русской электрички», удивительным образом связанной с трамваем, архитектурным достопримечательностям и блокадному периоду линии посвящена новая экскурсионная программа, подготовленная в ЭВК ГЭТ. Раз в две недели, по субботам, в Стрельну отправляется туристический трамвай.

На экскурсионных рейсах Оранэлы можно встретить подвижной состав разных эпох – реплику ленинградского вагона ЛМ-33 середины прошлого века и современный вагон «Богатырь-М». Такое соседство неслучайно: наряду с запуском экскурсионной программы в Стрельну, обновлен и регулярный маршрут №36 с прицелом на популяризацию Оранэлы и соответствующим брендированием вагонов и маршрутоуказателей. Примечательно, что маршруту №36 посвящен в городе целый музей – Музей Оранэлы, расположенный напротив Трамвайного парка №8 на проспекте Стачек.

Трамвайная экскурсия «По Оранэле в Стрельну: история создания и развития Оранэлы, военная хроника, архитектурные достопримечательности маршрута»

В рамках новой экскурсионной программы все желающие имеют возможность проехать по знаменитому маршруту и побывать на конечной станции в Стрельне, где организован фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.

В экспозиции представлен фрагмент кабинета начальника ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаила Хрисанфовича Сороки, материалы о Леониде Германовиче Питкянене – главном инженере трампарка на пр.Стачек и исследователе истории Оранэлы, который в послевоенные годы участвовал в восстановлении Стрельнинской линии.

Также экскурсантов ждет просмотр фильма Анатолия Аграфенина «Трамвай идёт на фронт», посвящённый истории работы трамвая и трамвайщиков в блокадном Ленинграде.

В пути путешественников по Стрельнинской линии познакомят с архитектурными доминантами маршрута. Вниманию будут представлены Троице-Сергиева пустынь, дача Миниха, дача Новознаменка, бывшая больница Фореля (в настоящее время это ДК «Кировец»), усадьба Александрино и прочие достопримечательности.

График проведения экскурсий

Время проведения Модель вагона 27.07.2024, 11:00 ЛМ-99/33 10.08.2024, 11:00 71-923М 24.08.2024, 11:00 ЛМ-99/33 07.09.2024, 11:00 71-923М 21.09.2024, 11:00 ЛМ-99/33 05.10.2024, 11:00 71-923М 19.10.2024, 11:00 ЛМ-99/33 02.11.2024, 11:00 71-923М

Адрес начала экскурсии: посадка на экскурсионный рейс осуществляется возле памятника Блокадному трамваю на пр.Стачек, 114. По завершении экскурсии трамвай вернется к месту старта.

Предварительная запись на экскурсию обязательна.

Запись на экскурсию осуществляется по телефону +7 981 980‑01‑93.