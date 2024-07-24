Меньше задержек движения при ускорении трамваев – месяц обособлению путей на пр.Науки

С 17 июня на пр. Науки было организовано движение транспорта с учётом новой дорожной разметки. В соответствии с новым порядком движения, у общественного транспорта появилась выделенная полоса, также была нанесена соответствующая разметка 1.2, ограничивающая движение стороннего транспорта по трамвайным путям. С этого момента прекратились случаи сторонних столкновений на путях, что поспособствовало нормализации расписания движения и более быстрой, комфортной и безопасной перевозке пассажиров. Так, время задержек общественного транспорта сократилось примерно до 3 раз, а фактическое время движения подвижного состава уменьшилось на 5 минут в каждом направлении следования. За счет того, что каждый вагон в каждом направлении следования экономит 5 минут времени, происходит комплексное ускорение движения трамваев. Это дает сокращение интервалов следования, повышает регулярность движения трамваев и уменьшает время ожидания пассажиров на остановках, что позволяет пассажирам добираться до места назначения быстрее. В связи с увеличением скорости движения трамваи могут перевозить больше пассажиров за меньшее время. До введения нового порядка организации дорожного движения исполнение плана рейсов держалось на уровне не выше 98,3%, после обособления путей - 99,1%.

Поехали быстрее



В часы пик ускорение ещё более существенное - до обособления путей трамвай мог потратить 10 минут на проезд лишь одной остановки от ул. Софьи Ковалевской до метро Академическая, теперь этот перегон пассажиры проезжают за 2 минуты.

При старой схеме движения, когда на перекрёстках в очереди на левый поворот перед трамваем стояло по 20 машин, электротранспорт терял 4-5 циклов светофора. При левых поворотах во дворы стоящие на путях автомобили подолгу пропускали встречный поток, задерживая рельсовый транспорт, и так у каждого въезда во двор. Приоритетные условия для передвижения общественного транспорта способствуют повышению безопасности и комфорта пассажиров при поездке, на что в конечном итоге и нацелены все изменения.

Дорожная обстановка в районе до и после обособления трамвайных путей

До введения нового порядка организации дорожного движения на пр. Науки, с 31 мая по 16 июня задержки в движении трамваев из-за сторонних столкновений на трамвайных путях составляли 4 часа. После обособления полосы для движения общественного транспорта с 17 июня по 19 июля общее время задержек составило всего 1,5 часа, что означает сокращение времени задержек более чем в 2,5 раза.

Прогнозируется, что этот показатель впоследствии вообще будет сведен к минимуму, когда участники дорожного движения переживут переходный период и окончательно привыкнут к новой схеме движения в Калининском районе.

Поездки 85 тысяч пассажиров по району стали стабильнее

По проспекту Науки проходят 3 трамвайных маршрута: №№ 9, 38 и 57. Их суммарный пассажиропоток в будни достигает 27 тыс. человек.

Также по проспекту Науки проходят или пересекают проспект трассы 4 троллейбусных маршрутов - №№ 6, 21, 31, 38 с суммарным дневным пассажиропотоком более 58 тыс. человек.

Ежедневный пассажиропоток данных маршрутов составляет порядка 85 тыс. человек.

Стабильная работа электротранспорта напрямую зависит от обстановки на дороге. Если на полосе движения общественного транспорта происходит стороннее ДТП, как следствие случаются задержки в движении, а средние 30 минут простоя равняются примерно 1000 пассажиров, которые не получили качественную услуги и не приехали в место назначения вовремя.

Повышение безопасности электротранспорта

Принципиально решение обособить полосу общественного транспорта продиктовано соображениями безопасности трамвайного движения и пассажиров. Дело в том, что автомобилисты, пересекающие трамвайные пути, не задумываются о том, что у многотонного трамвая тормозной путь длиннее, чем у легкового автомобиля, он не может остановиться также быстро как легковушка. Эта ошибка в расчётах зачастую становится причиной столкновений на трамвайных путях. Кроме того, вследствие того, что машины неожиданно вылетают на трамвайные пути, водитель трамвая вынужден резко тормозить, а это уже угроза безопасности для сотен пассажиров. Случаи падения пассажиров по вине стороннего автотранспорта являются наиболее частыми в общей статистике ДТП с пострадавшими.

Организация работы электротранспорта по принципу «воды в трубе»:

всегда в беспрепятственном доступе для пассажиров

Приводим базовые принципы при организации работы городского электрического транспорта:

Обособление трамвайных путей выполнено в рамках создания приоритета для движения трамваев.

Приоритет маршрутному транспорту (приоритетная последовательность: пешеход – общественный транспорт – автомобиль) закреплен в транспортной стратегии РФ. Это обусловлено в том числе и тем, что в трамвае едет в 60-80 раз больше людей чем в личном транспорте.

Транспортные средства личного пользования, выполняя повороты и развороты с трамвайных путей, заставляют трамвай терять время в графике движения.

Трамвай самый рентабельный и экологически чистый наземный общественный транспорт. По провозной способности среди наземного транспорта он находится на первом месте.

Анализ улично-дорожной сети подтверждает, что к местам назначения есть подъезды с других вариантов построения маршрута, без выполнения разворотов и поворотов с трамвайных путей: по Северному проспекту через улицу Софьи Ковалевской и улицу Карпинского и улицу Верности и т.д.

Ситуативно малая наполняемость трамваев на одном участке маршрута не означает его малую наполняемость в целом, а создавать приоритет на одном участке, не создавая его по всему маршруту, невозможно и бессмысленно с точки зрения эффективной организации трамвайного движения. Лучше всего этот принцип иллюстрирует пример из коммунального хозяйства: если труба засорена в одном месте, то это засорена вся труба. Если на каком-то участке трамвай теряет время в пути, то на других участках создавать приоритет невозможно. Поэтому движение трамваев на проспекте Науки является частью маршрута в целом. Вода в кран не может подаваться через раз: как у жителей всегда должен быть доступ к воде из крана, так и у пассажиров всегда должен быть доступ к стабильному и предсказуемому электротранспорту.