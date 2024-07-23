Обновление транспортной инфраструктуры за первое полугодие 2024 года

В СПб ГУП «Горэлектротранс» реализуется программа развития «Сохраняя историю, движемся в будущее». Комплексная программа предусматривает как полное обновление подвижного состава, так и модернизацию инфраструктуры: трамвайных и троллейбусных парков, путевого и энергохозяйства. Подводим итоги этой работы за первое полугодие 2024 года.

За первые шесть месяцев 2024 года было отремонтировано 16,3 км одиночного трамвайного пути. По линии Энергохозяйства заменено 1,2 км подвесной системы контактной сети и проведена реконструкция почти 3 км кабельной сети тяговых подстанций. Также проведена реконструкция контактной сети по 3 адресам общей протяженностью почти 11 км, обновлено свыше 5 км контактного провода контактной сети и выполнена замена 9 силовых трансформаторов тяговых подстанций.

Продолжается реконструкция Трамвайного парка № 7. Проект Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка на Гражданском пр., д. 131 прошел государственную экспертизу. Проект второй площадки ОСП «Троллейбусный парк № 1» на Сызранской ул., д. 15., прошел государственную экспертизу, в 2024 году начинается реконструкция.

В настоящее время ведется проектирование реконструкции Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта, нового парка для троллейбусов с увеличенным автономным ходом на Среднем пр., д. 77 и нового трамвайного парка в поселке Шушары.

На ПМЭФ-2024 был презентован проект нового трамвайного парка во Фрунзенском районе. Проектная мощность будущего парка рассчитана на эксплуатацию 109 трамваев и 8 единиц спецтехники Службы пути. Технологической особенностью парка является полный цикл выполнения планово-предупредительной системы ремонтов подвижного состава нового поколения.