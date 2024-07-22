По рельсам на машине времени: житель Кингисеппа Олег Денисов придумал идею трамвайного путешествия «сквозь века»

Фото: стоп-кадр из видео Комитета по транспорту

Олег Денисов стал героем видео петербургского Комитета по транспорту при участии СПб ГУП «Горэлектротранс» в дни школьных каникул, когда вместе с сыном приехал в Северную столицу, чтобы реализовать идею любопытного трамвайного путешествия. Кингисеппцы стартовали в Стрельне и проехали через весь Петербург с юга на север, используя только трамваи. Оказалось, город из окна трамвая предстает в интересном ракурсе, также путешественники заметили, что по ходу следования вагонов городская застройка от современного пригорода изменяется до архитектуры 18-19 веков и вновь сменяется современной. По сути, проехав на трамвае через весь город, из его окон можно просмотреть условную перемотку времени с наших дней до тех далеких времен, когда Петербург еще был столицей Империи, а затем снова вернуться в современность.