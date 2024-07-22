По рельсам на машине времени: житель Кингисеппа Олег Денисов придумал идею трамвайного путешествия «сквозь века»

22 июля 2024

Фото: стоп-кадр из видео Комитета по транспорту

 

Олег Денисов стал героем видео петербургского Комитета по транспорту при участии СПб ГУП «Горэлектротранс» в дни школьных каникул, когда вместе с сыном приехал в Северную столицу, чтобы реализовать идею любопытного трамвайного путешествия. Кингисеппцы стартовали в Стрельне и проехали через весь Петербург с юга на север, используя только трамваи. Оказалось, город из окна трамвая предстает в интересном ракурсе, также путешественники заметили, что по ходу следования вагонов городская застройка от современного пригорода изменяется до архитектуры 18-19 веков и вновь сменяется современной. По сути, проехав на трамвае через весь город, из его окон можно просмотреть условную перемотку времени с наших дней до тех далеких времен, когда Петербург еще был столицей Империи, а затем снова вернуться в современность.

 

Видео Комитета по транспорту

 

Идея проехать чрез весь город с юга на север пришла случайно и довольно просто. Однажды по телевизору Олег Александрович увидел путешетсвие-видеосъемку из салона петербургского трамвая (предполагаем, что, вероятно, речь идет о проекте телеканала Санкт-Петербург «Трамвай идет по городу», посвященном видовому трамвайному маршруту №3). Житель Кингисеппа подметил, что что из окон трамвая открывается необычный ракурс на казалось бы знакомые и знаменитые виды Петербурга. Тогда и появилась идея пересечь Северную столицу «от и до» по трамвайным путям. Изучив схему трамвайного движения, составил план пересадок с маршрута на маршрут.  Подстегивал не только личный интерес, но и желание показать младшему сыну «трамвайный Петербург», ведь из окон трамвая можно увидеть то, что обычно и не заметишь, если едешь на машине или идешь пешком. В трамвае есть время на спокойное созерцание и осмысление.

 

Любопытно, что путешествие по Петербургу началась в Стрельне. Именно здесь самая южная трамвайная остановка, куда дотягиваются городские трамвайные пути. Стрельнинская линия имеет уникальную историю и проходит по историческим путям Ораниенбаумской электрической линии («Оранэлы»), первой «русской электрички».  Движение по этому направлению было открыто в 1916 году, впоследствии дошло Стрельны. Примечательно, что на первой в Империи пригородной электрифицированной железной дороге изначально работали трамваи. В наши дни в Стрельну и из неё можно доехать на трамвае №36, этот маршрут был обновлен в 2024 году и укомплектован новыми трамваями. 

 

Итак, начав трамвайное путешествие в Стрельне кингисеппцы доехали на север Петербурга, используя всего 4 трамвая.

 

«Садишься в Стрельне, пересаживаешься на улице Оборонной на 41 трамвай, на площади Репина на 3, на Выборгской на 20, а там и до проспекта Просвещения недалеко» - рассказывает о маршруте Олег Денисов.

 

Путешествие во времени – это отдельная история данной поездки, причем осознание этого любопытного факта пришло далеко не сразу. По возвращении домой, впечатленные своим приключением отец и сын стали делиться эмоциями, обсуждать прошедший день и вдруг Олега осенило.

 

«Мы ведь с тобой практически на машине времени ехали! - обратился он к сыну. – Смотри, мы выезжаем из пригорода 21 века, затем въезжаем в юго-западную часть города, построенную в конце 20 века. Потом оказываемся в городе, возведенном после войны, это сталинские дома на проспекте Стачек, затем проезжаем мимо построек советского конструктивизма (дворец культуры и техники имени И.И. Газа), и дальше оказываемся в городе 19 века. И все на трамвае. А когда оттуда мы едем на север, все происходит в обратном порядке. Временная цепочка очень хорошо прослеживается», - говорит Олег Денисов.

 

 

 

 

 

 

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