За первое полугодие 2024 года контролеры Горэлектротранса проверили свыше 8 млн пассажиров

Контролеров СПб ГУП «Горэлектротранс» можно узнать по ироничным надписям на жилетах – «Дневной дозор». Такой ход придумали на предприятии, чтобы минимизировать дискомфорт при проверках, вызвать улыбку и настроить всех участников на дружелюбную коммуникацию. Помимо самоиронии у такого брендинга есть непосредственный функционал – он помогает отличать реальных контролеров от самозванцев. За первое полугодие 2024 года бригады «Дневного дозора» провели более 533 тысяч проверок и проверили оплату проезда у 8 млн пассажиров.

В первые 6 месяцев 2024 года проверками охватили 27 трамвайных и 35 троллейбусных маршрутов. За это время было выявлено только 5% безбилетников, что говорит о высокой ответственности пассажиров и их платежной самодисциплине.

Все контролеры имеют при себе служебное удостоверение. Всего на линиях работает около 200 контролеров «Дневного дозора».

За безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере 500 рублей.