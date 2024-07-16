В Троллейбусном парке №1 обсудили цифровизацию транспортной отрасли

Петербургский Горэлектротранс принял у себя работу стратегической сессии на тему "Цифровизация транспортной отрасли Петербурга. Новые возможности, вызовы, достижения" под руководством заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Баканова. Открыл сессию вице-губернатор Станислав Казарин, с докладами выступили председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов, старший вице-президент ПАО «Ростелеком» Николай Цуканов, директор СПб ГУП "Горэлектротранс" Денис Минкин, генеральный директор СПб ГУП "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин, начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

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Степень цифровизации всего транспортного комплекса Петербурга показал первым слайдом Валенин Енокаев, оформленный очень мелким шрифтом, чтобы поместилась общая структура всех направлений этой работы. Подтвердил этот тезис на частном примере Денис Минкин, показав слайд с оборудованием одного трамвая, куда вошло по меньшей мере 18 наименований: система приоритетного проезда, система видеорегистрации и видеонаблюдения, система навигационного оборудования, камера контроля за состоянием водителя со встроенным блоком обработки данных, система активной безопасности, система мобильного рабочего места водителя, система высокоточного позиционирования транспортного средства (автоматический перевод стрелок), система радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями и другие.

Участники стратегической сессии обсудили перспективы дальнейшей цифровизации пассажирских перевозок, включая вопросы создания интеллектуальной транспортной системы, внедрение искусственного интеллекта и интеграцию беспилотных технологий, инновационные способы оплаты. Так, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов рассказал о перспективах оплаты проезда по геолокации с помощью специального приложения. Тестирование этого способа уже ведется в российских городах. Также Дмитрий Баканов рассказал о трёх основных направлениях при создании федеральных цифровых платформ: управление пассажирским транспортом, управление грузовыми перевозками, транспортно-экономический баланс. Пассажирская платформа будет состоять из четырех основных элементов, включая систему управления льготами и различные системы контроля перевозчиков.

Презентуя работу Горэлектротранса по внедрению интеллектуальных систем, Денис Минкин привёл уникальный петербургский опыт: уже порядка 250 линейных трамваев с городских маршрутов оборудованы комплексом активной помощи водителю на основе искусственного интеллекта. Ещё более расширенные возможности ИИ Горэлектротранс 14 июня публично продемонстрировал в рамках первого в истории соревнования ИИ-автопилота с водителем трамвая.