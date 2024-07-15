В Горэлектротрансе назвали победителей молодёжных проектов кадровых резервистов

В петербургском Горэлектротрансе завершился второй, заключительный этап защиты проектов представителей кадрового резерва предприятия. Напомним, деловая корпоративная игра для сотрудников ГЭТ была организована по инициативе директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина. Он также провёл для молодежи предприятия цикл лекций «Основы ресурсного управления предприятием».

В рамках первого этапа защиты проектов 4 команды по 8 человек выступили с докладами по двум темам – «Электротакси ГЭТ» и «Трамвайная линия в Новосаратовку» (реально существующий городской проект). Авторы ответили на вопросы коллег и получили обратную связь от директора Горэлектротранса Дениса Минкина.

На втором этапе команды участвовали в перекрёстном обсуждении проектов, для чего каждая группа подготовила по 10 замечаний.

После дискуссий Денис Минкин поблагодарил участников корпоративной игры за проделанную работу и идеи по перспективным проектам в сфере развития транспортной инфраструктуры. Вместе с коллегами он обсудил возможность проведения дополнительных лекций по тематике предприятия. Результаты защиты проектов распределились следующим образом:

Проекты «Трамвайная линия в Новосаратовку»

1 место – команда заместителя начальника отдела организации труда и заработной платы Анны Пуга;

2 место – команда начальника отдела развития инфраструктуры интеллектуальных систем Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Ивана Гармонникова.

Доклад Анны Пуга

Проекты «Электротакси ГЭТ»

1 место: команда начальника отдела проведения закупок Службы организации закупок Артёма Ресенчука;

2 место: команда старшего мастера Троллейбусного парка № 6 Гудрата Шаиг оглы Ибрагимова.

Доклад Артёма Ресенчука

«Участие в таком проекте мне кажется отличной возможностью попробовать себя в чём-то новом. Выйти за рамки своего угла обзора, увидеть то, что происходит на предприятии. Поработать над вопросами, с которыми не сталкиваюсь по основной деятельности. Это способствует постоянному росту и развитию», - поделилась впечатлениями заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы Анна Пуга.

Предложенные молодёжью Горэлектротранса идеи будут учтены при дальнейшем развитии предприятия.