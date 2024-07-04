Комментарий по поводу статистики ДТП, распространяемой в СМИ

За первое полугодие 2024 года по вине водителей предприятия трамваи попадали в ДТП с пострадавшими 4 раза (всего же общее количество таких ДТП, включая случаи не по вине - 29).

По сравнению с 2023 годом количество ДТП, произошедших по вине водителя, осталось на том же уровне.

Аналогичный показатель по количеству ДТП по вине водителя трамвая был зафиксирован и в первом полугодии 2021 года – 4 случая, при этом общее число происшествий составляло 24 случая.

Согласно статистике количество ДТП с пострадавшими, произошедших по вине водителя трамвая, за первые полугодия последних 5 лет осталось на одном уровне.

Львиная доля случаев ДТП с пострадавшими приходится на случаи, произошедшие по вине прочих участников дорожного движения, включая и пассажиров, которые пренебрегают требованиями безопасности во время движения и не держатся за поручни. Случаи падения пассажиров стали наиболее частыми в статистике подобных ДТП.

Статистика ДТП зависит об общей дорожной ситуации и поведения всех участников дорожного движения.

В то же время отметим, что начиная с 2022 года все новые трамваи, поступающие в петербургский Горэлектротранс, по техническому заданию ГЭТ оснащаются комплексом активной помощи водителю, сейчас в Петербурге эксплуатируются уже более 200 «умных» вагонов. Статистика применения комплекса активной помощи водителю за 2023 год говорит в пользу «умных» трамваев:

- по сходам – 0 случаев с включенной системой против 12 случаев с трамваями, не оборудованными интеллектуальной системой за аналогичный период;

- по падению пассажиров - падение зафиксировано только в 1 случае при включенной системе против 68 случаев с трамваями без интеллектуальной системы за аналогичный период.

- случаев наезда на пешеходов при включенной системе не зафиксировано.

Условия каждого ДТП совершенно разные, при этом новизна и техническая оснащенность вагонов бывают бессильны. Например, автомобиль со второстепенной дороги влетает в борт трамвая или при попутном следовании врезается в хвостовую часть вагона. При таких случаях новый и старый подвижной состав находятся в абсолютно равных условиях.

Распространенными остаются случаи резкого маневрирования и перестроения перед трамваями, это происходит из-за непонимания водителями рисков и своей ответственности пере пассажирами многотонного трамвая, тормозной путь которого больше, чем у легкового авто, а экстренное торможение подвергает опасности жизни и здоровье сотен пассажиров.

Горэлектротранс призывает всех участников дорожного движения помнить об этом и, неуклонно следуя ПДД, обеспечивать приоритет общественному транспорту. Например, в том числе на эти цели безопасности направлено появление новой дорожной разметки на пр. Науки, ограничивающей движение стороннего транспорта по трамвайным путям. До этого здесь регулярно происходили нештатные ситуации по вине стороннего транспорта.