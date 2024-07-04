«Троллейбусная свадьба» проехала по Петербургу в преддверии Дня семьи, любви и верности

Вместо банального лимузина – троллейбус с увеличенным автономным ходом, украшенный свадебной атрибутикой и фотографиями молодожёнов. Так удивили петербуржцев Фёдор Осипов и Анастасия Буренкова, специалист по охране труда Троллейбусного парка № 2. Их свадьба в необычном формате состоялась 4 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности. Работники предприятия не впервые задействуют любимый электрический транспорт в качестве свадебного: начало этой красивой традиции было положено ещё в прошлом веке.

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Фёдор и Анастасия познакомились 4,5 года назад, будучи студентами. И с тех пор не расставались.

«Мы встретились в общежитии университета. Всё началось со смущённого «привет». Потом стали общаться чаще. Гуляли по Дворцовой площади, Дворцовой набережной, ездили в Кронштадт, Пушкин. А позже в Петергофе поняли, что любим друг друга», - рассказывает Анастасия Буренкова.

Через некоторое время Анастасия Буренкова пришла на работу в Горэлектротранс, а Фёдор занял должность руководителя проекта в сфере вендинговых аппаратов. Супруги работают недалеко друг от друга: заботливый муж нередко привозит девушке обеды. Одинаковый график позволил проводить больше времени вместе и способствовал развитию отношений. Но предложение руки и сердца всё равно стало неожиданным.

«Я занималась уборкой дома, стою в резиновых перчатках. Фёдор застал меня врасплох, вошёл в комнату и сказал, что больше не может ждать и хочет, чтобы я стала его женой. Но для начала нужно было угадать, в какой коробочке кольцо. Во второй был кулон в виде сердца», - вспоминает Анастасия.

Раздумывая над «фишкой» свадьбы, жених и невеста сразу решили, что в поездку по городу отправятся из загса на троллейбусе с увеличенным автономным ходом: во-первых, этот транспорт близок Анастасии по работе, а во-вторых, необычная свадебная процессия наверняка запомнится не только гостям торжества, но и прохожим. Так и случилось: незнакомые люди то и дело подходили к жениху и невесте, фотографировались с ними на фоне ТУАХ, а некоторые даже дарили мини-подарки. Так, одна девушка остановилась около троллейбуса и вручила молодожёнам необычную шоколадку.

«Этот день был таким счастливым и радостным, а троллейбус стал настоящей изюминкой. Огромное спасибо моим коллегам, которые украсили его фотографиями, подготовили плакат. Они просто вложили душу в эти украшения! Мне очень повезло с такими коллегами, с работой в Горэлектротрансе. Плакат повесила дома, на память об этом чудесном дне».

«Трамвайно-троллейбусные» свадьбы в истории Горэлектротранса

История троллейбусных и трамвайных свадеб берёт своё начало ещё в 20 веке. Самая первая такая свадьба состоялась в 1975 году, и тоже в июле. Тогда семью создали Александра Жильцова и Алексей Тимошенко. Жених и невеста работали в трамвайном парке им. Калинина (ныне – Трамвайный парк № 5). Она – мастером ОТК, а он ­­– слесарем. Гости встречали нарядный вагон МС около административного здания парка. У буферного фонаря свадебного трамвая красовались красный бант, разноцветные ленты, шары. Сигнальные огни украшали нарисованные розы.

Тогда молодожёны тоже отправились на свадебной «эмэске» в поездку по любимому городу. Одна из остановок была на Марсовом после, где молодожёны возложили цветы к Вечному огню. История этой первой «трамвайной» комсомольско-молодёжной свадьбы сохранилась благодаря статье в газете «Ленинградские магистрали» от 11 июля 1975 года.

В современной истории предприятия работники ГЭТ нередко используют любимый транспорт в качестве свадебного. Так поступили сотрудники Троллейбусного парка № 2 Владислав Котов и Анна Перминова, водители Троллейбусного парка №1 Александр Макаров и Ирина Белик, сотрудники Троллейбусного парка № 3 Мария Элиасштам и Андрей Крылов.