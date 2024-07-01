Школа № 347 провела мастер-класс по 3D-моделированию в ДОЛ «Зарница»

В «Зарнице» на второй летней смене «Профифест – изменения как вызов!» скучать не приходится. 3 июля лагерь посетили специалисты из школы № 347 Невского района, приехавшие по приглашению директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина. Они провели для ребят технический мастер-класс. Зарничники обучились 3D-моделированию и резьбе по дереву.

Вместе с учителем технологии школы № 347 Олегом Сухоруковым и учеником этой школы Романом Андриевским дети вырезали лопатки на станке пропильной резьбы, а потом шлифовали их. Зарничники подарят эти кухонные принадлежности своим мамам и бабушкам.

Заместитель директора школы № 347 по информационным технологиям Евгений Сыстеров в детстве тоже отдыхал в ДОЛ «Зарница», а теперь передаёт свой жизненный опыт новому поколению. Он ознакомил детей с устройством и принципом работы 3D-принтера. Изготовленные фигурки ребята забрали себе на память.

Кроме этого, вместе со специалистами зарничники попытались продумать оптимальную трассу маршрута для робота, которого создали в Центре инновационных технологий.

Вторую часть встречи в лагере посвятили профессиям Горэлектротранса. Выпускник школы № 347, ныне – студент СПб ГАСУ Иван Бешенцев, рассказал о водителях трамвая, инженерах, диспетчерах, заинтересовав детей интересными особенностями транспортной отрасли.

Напомним, Горэлектротранс и школа № 347 ранее заключили соглашение о сотрудничестве. Учащиеся по желанию проходят трёхнедельные стажировки на предприятии. ГЭТ оплачивает труд подростков, опытные сотрудники делятся с ребятами своими знаниями и обучают новым навыкам.