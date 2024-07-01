Вожатый ДОЛ «Зарница» победил в Межрегиональном конкурсе вожатских проектов

В детском лагере «Зарница» работают лучшие вожатые! Это доказывают не только восторженные отзывы ребят. Юрий Мальцев – один из самых добрых, зажигательных, креативных и любимых вожатых. Никто и не сомневался, что с церемонии награждения Межрегионального конкурса вожатских проектов он вернётся с победой. Так и случилось. Юрий стал лидером в номинации «Вожатский сторителлинг» конкурса «Вожатый – моё призвание!»

Участники этого направления представили на суд жюри поучительные истории и легенды, которые можно рассказать детям во время лагерной смены. Опыт Юрия позволил впечатлить экспертов, оценивающих конкурсантов. За победу его награждали в торжественной обстановке – в Московском педагогическом государственном университете. С достижением вожатого поздравили и зарничники, отдыхающие на второй летней смене в ведомственном лагере Горэлектротранса.

В «Зарнице» Юрия знают как человека, увлечённого своим делом, настоящего друга всех ребят. Он, как и другие вожатые, всегда придёт на помощь детям и никогда не позволит заскучать. Даже посетив лагерь как гость, он провёл ребятам несколько позитивных и интересных игр. Теперь Юрия, ставшего гордостью «Зарницы», с нетерпением ждут вновь на его рабочем месте.