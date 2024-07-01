Лучшие водители трамвая и троллейбуса освоили новую трассу - водную

Праздник для лучших водителей петербургского Горэлектротранса и награждение финалистов городских конкурсов профессионального мастерства состоялся 28 июня на базе рафтинга в Лосево. Самые профессиональные вагоновожатые и водители троллейбуса Петербурга вновь вышли на трассу – правда, теперь уже водную, чтобы впервые в жизни, плечом к плечу, пройти знаменитые Лосевские пороги.

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По пути в Лосево водителям рассказали об истории Карельского перешейка и непосредственно знаменитых порогов. Для того чтобы их пройти, нужна не только предварительная подготовка и подробный инструктаж, но и чувство локтя, взаимовыручка и умение работать в команде. Транспортники продемонстрировали, что всё это присуще их любимой профессии.

Получив изрядную порцию адреналина и заряд бодрости, водители Горэлектротранса приняли участие в торжественной церемонии награждения. Награды победителям и финалистам вручили главный инженер СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак, заместитель начальника Службы движения, начальник отдела эксплуатации Горэлектротранса Роман Сочнев и главный судья конкурсов профессионального мастерства Максим Лагуткин.

«Сегодня мы все с вами оказались в одной лодке, причём уже не фигурально, а по-настоящему. Но кроме этой лодки, мы оказались в большой семье, которая называется Горэлектротранс, поскольку электротранспорт для вас – это намного больше, чем просто призвание. Вне зависимости от мест, которые вы заняли на конкурсе, все вы являетесь суперпрофессионалами. Вы все каждый день делаете очень классную работу, за которую вам благодарны и предприятие, и пассажиры», - отметил, поздравляя водителей, Константин Шостак.

Профсоюзные награды вручила лучшим водителям-членам профсоюза заместитель председателя Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс», председатель Молодёжного совета ППО «ГЭТ» Марина Треус.

Напомним, лучшими водителями троллейбуса стали в 2024 году Игорь Корнилов, Андрей Долгоруков (оба - Троллейбусный парк № 1) и Александр Целуйко (Троллейбусный парк № 2).

По трамваю тройку победителей составили Дарья Старцева (Трамвайный парк № 7), Роман Барышников (Трамвайный парк № 5), Галина Сорокина (Трамвайный парк № 1).