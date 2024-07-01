Горэлектротранс перевёз более двух тысяч пассажиров в ночь «Алых парусов»

Транспорт Петербурга изменил режим работы в день ежегодного общегородского праздника выпускников – «Алые паруса». По изменённому графику работали в том числе два троллейбусных и один трамвайный маршрут, воспользоваться которыми можно было круглосуточно.

После самого масштабного школьного события электротранспорт довёз до нужных остановок 2353 пассажира. Они воспользовались троллейбусами №№ 23 и 46, а также трамваем № 55. Суммарно подвижной состав Горэлектротранса выполнил 68 рейсов – 44 троллейбусных и 24 трамвайных.

Напомним, долгожданный и самый роскошный праздник «Алые паруса» прошёл в Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 июня. Помимо электрического транспорта, круглосуточно работали метрополитен и автобусы. Интервал движения наземного транспорта составил 30 минут. А поезда в метро курсировали каждые 7 минут.