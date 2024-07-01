Экскурсионный трамвай впервые поехал по историческому маршруту Оранэлы

Первая поездка экскурсионного трамвая по Стрельнинской линии, маршрут которой практически на всём протяжении совпадает с Ораниенбаумской электрической линией, носившей звучное название Оранэла, состоялась 29 июня. Организатором экскурсии выступил Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта, тема культурного маршрута - «По Оранэле в Стрельну: история создания и развития Оранэлы, военная хроника, архитектурные достопримечательности маршрута». Отныне эта экскурсия доступна для всех жителей и гостей города и становится регулярной: познавательные рейсы по маршруту Оранэлы будут совершаться с периодичностью 1 раз в 2 недели.

Первая поездка экскурсионного трамвая по Стрельнинской линии состоялась в День торжественной закладки Ораниенбаумской электрической железной дороги. Ровно 111 лет назад 29 июня 1913 года (по старому стилю – 16 июня 1913 года) посередине планируемого маршрута, у пересечения с Волхонским шоссе в Стрельне, был отслужен молебен, а затем началась укладка путей. В честь этого события стартовая экскурсионная поездка по стрельнинскому маршруту была бесплатной. В ней приняли участие горожане, неравнодушные к истории развития электротранспорта Петербурга. В общей сложности экскурсия заняла 2,5 часа, а протяжённость маршрута составила 24 километра.

Первые экскурсанты отправились в Стрельну от памятника Блокадному трамваю. Об истории возникновения Оранэлы, а также о военных страницах её истории рассказал начальник группы экспозиционно-выставочных программ Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта Павел Ялышев. По прибытии в Стрельну экскурсанты посетили выставку в здании конечной станции, открытую недавно ЭВК ГЭТ. В экспозиции представлен фрагмент кабинета начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома Михаила Хрисанфовича Сороки, руководившего электротранспортом в тяжёлые военные годы, и Леонида Германовича Питкянена. Он являлся главным инженером трампарка на пр. Стачек в первые послевоенные годы, участвовал в восстановлении Стрельнинской линии, а также на протяжении своей жизни скрупулёзно собирал информацию по истории Оранэлы. Также для экскурсионных групп организаторами был подготовлен просмотр фильма Анатолия Аграфенина «Трамвай идёт на фронт», посвящённый истории работы трамвая и трамвайщиков в блокадном Ленинграде.

После этого экскурсанты отправились обратно в город, изучая памятные места знаменитого маршрута. В пути они увидели Троице-Сергиеву пустынь, дачу Миниха, дачу Новознаменку, бывшую больницу Фореля (в настоящее время это ДК «Кировец»), усадьбу Александрино, и прочие достопримечательности.

Значимость открытия нового туристического маршрута отметил начальник группы экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ Павел Ялышев:

«Для нас эта трамвайная экскурсия с посещением экспозиции на конечной станции в Стрельне является очень важным событием, которого мы долго ждали. У сотрудников Экспозиционно-выставочного комплекса и работников Горэлектротранса история Оранэлы, а в особенности её военная история, как и история всего предприятия, вызывают глубокий трепет и уважение, бесконечную благодарность героям блокадного трамвая, поэтому мы стараемся сохранять эту историю и нести её в массы».

Проехать по маршруту Оранэлы на экскурсионном рейсе можно будет 1 раз в 2 недели. Билеты на экскурсию необходимо приобретать заранее в кассах Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта. Дополнительную информацию об экскурсии можно получить по телефону: +7 981 980‑01‑93.