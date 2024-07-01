«Петербургские магистрали»: вышел в свет июньский номер газеты

Главным событием номера ожидаемо стало первое в истории человечества состязание трамвая с ИИ-автопилотом с лучшими водителями ГЭТ на конкурсе профессионального мастерства вагоновожатых. Ещё в фокусе внимания – 90-летие двух ключевых служб предприятия: Службы подвижного состава и Службы движения, а также 70 лет ДОЛ «Зарница».

Трамвай с ИИ-автопилотом впервые в истории человечества сыграл в финале городского конкурса профессионального мастерства вагоновожатых против 18 лучших водителей ГЭТ, и вошёл в топ-5. Организаторы прогнозируют, что в будущем различные соревнования между человеком и искусственным интеллектом станут регулярными.

Конкурс с участием «умного» трамвая стал одним из самых запоминающихся событий для первой смены ребят из ДОЛ «Зарница», отмечающего 70-летний юбилей. Ребята судили конкурс наравне с экспертами и после каждого испытания поднимали таблички с оценками. Прямо как в фигурном катании, ведь председателем жюри трамвайного конкурса новой реальности стала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Выделенная полоса ускорила движение трамваев на проспекте Науки. Здесь появилась соответствующая разметка 1.2, ограничивающая движение стороннего транспорта по трамвайным путям. С введением новой схемы время в пути по выделенному участку для пассажиров трамваев сократилось почти на 3 минуты. Также снижена вероятность сторонних ДТП, сбивающих расписание движения трамваев.

Самые активные и результативные спортсмены предприятия собрались на традиционном празднике завершения спартакиады, организуемой ППО ГУП «Горэлектротранс» совместно с администрацией. Оригинальные старты состоялись на базе Дома писателей в посёлке Комарово, где работники ГЭТ «написали» собственную историю. После завершения игровой части профком наградил победителей спартакиады сезона 2023-2024.

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