Водители Горэлектротранса проинформируют ГАИ о нарушителях ПДД

В Троллейбусном парке № 1 состоялось инструктивное совещание для водителей электротранспорта. Встречу провели сотрудники Службы безопасности движения Горэлектротранса при участии представителей отдела пропаганды безопасности дорожного движения и правового отдела Управления ГАИ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Участники совещания на примере видеоматериалов обсудили основные причины дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых становятся водители общественного транспорта. Работникам предприятия дополнительно напомнили об обязательном соблюдении правил дорожного движения.

Сотрудники ГАИ отметили, что в последнее время увеличивается количество ДТП с участием детей и взрослых на самокатах, особенно - в период летних каникул, когда необходимо быть максимально внимательными на дороге. Эта проблема тревожит и водителей электротранспорта. В формате диалога они вместе со специалистами обсудили возможные пути решения ситуации и порядок поведения на дороге.

В завершение встречи сотрудники Службы безопасности движения ГЭТ совместно с представителями ГАИ ответили на вопросы транспортников. Многих из них волновали проблемы, касающиеся линейной работы и нюансов Правил дорожного движения. В частности, водители отметили, что обеспокоены нарушителями ПДД и договорились об информировании сотрудников ГАИ о частных случаях нарушений.

Начальник Службы безопасности движения ГЭТ Алексей Лепешкин обратил внимание сотрудников предприятия на установленный алгоритм действий при возникновении ситуаций на дороге, осложняющих работу электротранспорта. Для решения этих проблем необходимо обращаться к помощникам директоров парка по безопасности движения.