Петербургский Горэлектротранс принимает участие в выставке «ЭлектроТранс»

Ежегодная выставка «ЭлектроТранс» открылась сегодня в Москве в рамках Российской недели общественного транспорта. Традиционно петербургский Горэлектротранс принимает участие в этом отраслевом мероприятии, организованном Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ). Работа выставки продлится с 26 по 28 июня.

Работа форума открылась деловым завтраком, организованным президентом МАП ГЭТ, директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным. Также в мероприятиях «ЭлектроТранса» от петербургского предприятия приняли участие начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Сергей Китаев, главный инженер предприятия Константин Шостак, начальник Службы пути Олег Востриков, представители Энергохозяйства, Автобазы, Службы движения, трамвайных и троллейбусных парков.

В рамках деловой программы форума представители ГЭТ выступят с докладами. Начальник Службы пути Олег Востриков расскажет на круглом столе об опыте СПб ГУП «Горэлектротранс» по снижению шума и вибрации трамвайного пути. Начальник отдела перспективного развития Горэлектротранса Андрей Уланов выступит с докладом о повышении энергоэффективности путём использования системы активной помощи водителю, применяемой в Петербурге.

Кроме того, в рамках многочисленных мероприятий деловой программы специалисты отрасли обсудят перспективы её развития, возможности беспилотного движения, использование современного климатического и диагностического оборудования, а также пути развития электротранспорта в регионах.